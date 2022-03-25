По Макарову на Київщині російські загарбники завдають ракетних та артилерійських ударів.
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Зазначається, що Макарів - селище на відстані 50 км від Києва, і в перші дні війни тут було зафіксовано техніку окупанта, яка мала намір прорватися до Києва. "Зараз державний прапор України повернувся до місцевої адмінбудівлі!", - йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що по Макарову російські загарбники завдають ракетних та артилерійських ударів. "Мирного населення в селищі майже не залишилося! Попри руйнування цивільної інфраструктури, путінські війська досі наносять ракетні удари по селищу!", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, за даними МВС, ЗСУ перейшли у контрнаступ на Київщині.