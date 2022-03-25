Мирного населення в селищі майже не залишилося.

По Макарову на Київщині російські загарбники завдають ракетних та артилерійських ударів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Зазначається, що Макарів - селище на відстані 50 км від Києва, і в перші дні війни тут було зафіксовано техніку окупанта, яка мала намір прорватися до Києва. "Зараз державний прапор України повернувся до місцевої адмінбудівлі!", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що по Макарову російські загарбники завдають ракетних та артилерійських ударів. "Мирного населення в селищі майже не залишилося! Попри руйнування цивільної інфраструктури, путінські війська досі наносять ракетні удари по селищу!", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, за даними МВС, ЗСУ перейшли у контрнаступ на Київщині.

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