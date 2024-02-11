Ворожа інфраструктура на півострові сама себе не спалить, підкреслив речник ВМС української армії.

Триває війна в Україні проти РФ, і наша країна буде продовжувати завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму, це буде одна з частин стратегії.

Про це розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телеканалу "Еспрессо". За його словами, він не готовий давати стовідсоткові прогнози щодо стратегії ЗСУ, адже це питання, яке вирішується на вищому рівні. Проте, наразі не планується вносити будь-які зміни до існуючих планів.

"Скоріш за все, удари будуть наноситися і надалі. Російська інфраструктура в Криму сама себе не спалить. Міст сам себе не зруйнує, хоча це під питанням насправді. З кораблями складніше, вони зазвичай мають позитивну плавучість і їм треба допомагати", - повідомив він.

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Сьогодні, 11 лютого, 718 день з початку повномасштабного вторгнення РФ на українську землю. 8 жовтня 2022 року була здійснена перша атака на незаконно побудований росіянами Кримський міст, який з'єднує окупований Крим і материкову Росію.

За словами командувача Військово-морських сил ЗС України віце-адмірала Олексія Неїжпапи, незаконно збудований російськими окупантами Кримський міст не вистоїть до кінця 2024 року.

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