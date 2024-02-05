Він погодився з твердженням про те, що міст через Керченську протоку вже можна вважати "небіжчиком".

Незаконно збудований російськими окупантами Кримський міст не вистоїть до кінця 2024 року. Таку думку висловив командувач Військово-Морських сил ЗС України віце-адмірал Олексій Неїжпапа.

"Я думаю, недовго чекати залишилося. Принаймні, в цьому році точно (його не буде)", – зазначив він в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону.

Командувач також ствердно відповів на питання про те, чи можна вважати Кримський міст "небіжчиком". Він додав, що знає, як знищити незаконно побудовану переправу.

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Атаки на Кримський міст

8 жовтня 2022 року була здійснена перша атака на незаконно побудований росіянами Кримський міст, який з'єднує окупований Крим і материкову Росію. Тоді на переправі прогримів вибух, що спричинило за собою часткове обвалення автомобільних прольотів.

17 липня 2023 року Кримський міст атакували вдруге – вже із застосуванням морських дронів. Як результат – у воду впав один проліт автомобільної частини мосту. На відновлення пішло кілька місяців.

У лютому 2024 року міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підкреслив, що за час повномасштабної війни Україна не змогла знищити Кримський міст, оскільки не має потрібного для цього озброєння.

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