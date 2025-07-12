Європейські лідери стурбовані тим, що Трамп може спробувати протягнути таку угоду без згоди України.

У Білому домі ясно дали зрозуміти, що якщо президент США Дональд Трамп братиме участь у мирних переговорах щодо завершення війни, Україні, ймовірно, доведеться відмовитися від частини територій. Про це пише оглядач The Telegraph Ліза Хезелдайн.

"Наразі Росія стрімко просувається через Луганську, Донецьку, Херсонську та Запорізьку області, і Білий дім чітко дав зрозуміти, що будь-яка мирна угода, досягнута за посередництва Трампа, з великою ймовірністю включатиме передачу цих територій Кремлю", - наголошується в статті.

При цьому, як пише Хезелдайн, європейські лідери стурбовані тим, що Трамп може спробувати протягнути таку угоду без згоди України.

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Водночас, незважаючи на всі запевнення західних союзників у підтримці Києва "стільки, скільки буде потрібно", їм так і не вдалося придумати альтернативний, хоч скільки-небудь пристойний план ослаблення переговорної позиції Путіна, пише вона.

Як йдеться у статті, є надія, що ситуація ще може змінитися на користь Києва. Зокрема, Трамп пообіцяв надати Україні нову військову допомогу вперше з моменту свого повернення до Білого дому, а також натякнув на "важливу заяву" щодо Росії, хоча поки що незрозуміло, яку саме, хорошу чи погану.

"Але навіть якщо Трамп нарешті запровадить нові, жорсткі санкції і разом з Європою почне постачати весь спектр зброї, про яку Україна постійно просить, потрібно поставити собі запитання: чи не буде цього замало і чи не буде надто пізно?", - підкреслює оглядач The Telegraph.

Вона наголошує на вельми показовому факті, що під час зустрічі коаліції "охочих" цього тижня плани щодо відправлення миротворчих сил в Україну в разі припинення вогню було відкладено в довгу шухляду, "як мовчазне визнання того, що припинення вогню навряд чи відбудеться найближчим часом".

Трамп і війна в Україні

Експерти зазначають, що розчарування Трампа російським лідером Володимиром Путіним і його небажанням іти на поступки в переговорах про припинення війни досягло критичної точки. Однак, на жаль, це зовсім не означає, що американський лідер займе беззастережно проукраїнську позицію.

Західні союзники України, як і раніше, вважають, що Трамп схильний розглядати Путіна як свого головного партнера по переговорах у будь-якому врегулюванні, а Зеленського - як основну перешкоду на шляху до досягнення реальної мирної угоди.

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