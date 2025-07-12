На Заході вважають, що Трамп, як і раніше, схильний розглядати Путіна як свого головного партнера по переговорах.

Останні коментарі президента США Дональда Трампа щодо Росії підкреслили, що його розчарування російським лідером Володимиром Путіним і його небажанням йти на поступки в переговорах про припинення війни досягло переломного моменту. Як пише Financial Times, гнів Трампа свідчить про значну зміну тону Білого дому, однак це все ще не означає, що він схиляється до проукраїнської позиції.

"Ми ближче, ніж будь-коли, до ухвалення нових фінансових заходів або чинення нового тиску на Путіна за всю історію цієї адміністрації", - сказала Крістін Берзіна, керуюча директорка Німецького фонду Маршалла в США.

Однак, хоча гучні заяви Трампа на адресу Путіна послаблюють побоювання, що Білий дім повністю відмовиться від України, вони можуть не означати глибокого зсуву на користь Києва, зазначають експерти.

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"Це попереджувальний постріл на адресу Росії і Путіна. Але це не означає, що США раптово стануть більшим союзником і прихильником України або відіграватимуть значнішу роль, ніж раніше", - сказав Макс Бергманн із Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

У Європі також зазначають, що, хоча риторика Трампа вселила в Європу деякі надії на потенційну зміну його ставлення, наразі немає реальних доказів того, що Білий дім посідає більш прокиївську позицію.

"Західні союзники України, як і раніше, вважають, що Трамп схильний розглядати Путіна як свого головного партнера по переговорах у будь-якому врегулюванні, а Зеленського - як основну перешкоду на шляху до досягнення реальної мирної угоди, заявили чиновники".

Вони додали, що, хоча системи Patriot мають вирішальне значення для спроможності України краще захищати свої війська і міста, однак це не вплине на її здатність завдавати ударів у відповідь по Росії і не змінить загальну динаміку війни.

"Існує деяке зайве хвилювання, викликане зміною тону", - сказав один із чиновників. "Але ми не бачимо, щоб це призвело до серйозних дій".

Трамп і Росія

Раніше Трамп в інтерв'ю NBC знову розкритикував Володимира Путіна за триваючі напади Росії на Україну. Він заявив, що розчарований Росією і планує зробити в понеділок "важливу заяву".

Як пишуть експерти, схоже, Трамп нарешті зрозумів, що його розіграв російський "хороший хлопець", і тепер він має намір зайняти жорстку позицію щодо РФ. Однак, як пише оглядач Politico Джеймі Деттмер, тактика ведення переговорів у Трампа добре працювала в бізнесі, але з Путіним вона не спрацьовує.

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