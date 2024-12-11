Запоріжжя готується до оборони, навколо міста облаштовують фортифікації та, судячи з усього, загроза серйозна. Про це в етері Ранок.LIVE сказав екскомандир роти батальйону "Айдар", ветеран АТО, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.
За його словами, ворог вже певний час концентрується біля Оріхового - ключової точки на шляху до міста. Експерт уточнив, що якщо росіяни захоплять це село, то для них відкриється дорога на Запоріжжя.
"Та, судячи з усього, наше командування дуже серйозно оцінює цю загрозу. Тому що десь півтора-два тижні тому голова Запорізької обласної адміністрації вже звітував про копання фортифікацій навколо самого міста. Тобто хороша новина в тому, що адміністрація готується Запоріжжя обороняти, але дуже погана новина, що нам доводиться готувати Запоріжжя до оборони", - наголосив Дикий.
Загроза для Запоріжжя - що відомо
Командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко зазначав, що є ознаки того, що росіяни готуються до масштабного наступу на Запорізькому напрямку. Російські війська проводять накопичення й перегрупування особового складу та техніки.
Водночас експерт аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник вважає, що російські окупаційні війська можуть захопити Курахове, однак навряд прорвуть оборону ЗСУ та вийдуть до Запоріжжя.