По дорозі в окупантів – Оріхове.

Запоріжжя готується до оборони, навколо міста облаштовують фортифікації та, судячи з усього, загроза серйозна. Про це в етері Ранок.LIVE сказав екскомандир роти батальйону "Айдар", ветеран АТО, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

За його словами, ворог вже певний час концентрується біля Оріхового - ключової точки на шляху до міста. Експерт уточнив, що якщо росіяни захоплять це село, то для них відкриється дорога на Запоріжжя.

"Та, судячи з усього, наше командування дуже серйозно оцінює цю загрозу. Тому що десь півтора-два тижні тому голова Запорізької обласної адміністрації вже звітував про копання фортифікацій навколо самого міста. Тобто хороша новина в тому, що адміністрація готується Запоріжжя обороняти, але дуже погана новина, що нам доводиться готувати Запоріжжя до оборони", - наголосив Дикий.

Відео дня

Загроза для Запоріжжя - що відомо

Командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко зазначав, що є ознаки того, що росіяни готуються до масштабного наступу на Запорізькому напрямку. Російські війська проводять накопичення й перегрупування особового складу та техніки.

Водночас експерт аналітичної групи "Левіафан" Микола Мельник вважає, що російські окупаційні війська можуть захопити Курахове, однак навряд прорвуть оборону ЗСУ та вийдуть до Запоріжжя.

Вас також можуть зацікавити новини: