Окупанти проводять накопичення й перегрупування особового складу та техніки.

Наразі є ознаки того, що росіяни готуються до масштабного наступу на Запорізькому напрямку. Як повідомив у коментарі "Суспільному" командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко, російські війська проводять накопичення й перегрупування особового складу та техніки.

"Вони готуються до масштабного наступу на нашому напрямку — маю на увазі Запорізьку область. Є всі ознаки для цього і вони проводять багато різних дій щодо переміщення і підготовки. Чи готові ми до їх наступу? Я думаю, готові", — розповів військовий.

За його словами, ворог намагається непомітно переміщувати сили та засоби. Однак українська розвідка все одно виявляє ці переміщення, і це дає змогу визначити, куди перекидають які підрозділи. Так, на основі цієї узагальненої інформації очікуються активні дії на у Запорізькій області, підкреслив він.

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Водночас Хільченко розповів, що російські війська продовжують щоденні штурмові дії, в основному, використовуючи піхотні штурмові групи без застосування техніки. При цьому наступ вони проводять лише у світлу пору доби.

"Використовують вони особовий склад без техніки, інколи використовуються мотоцикли, багі. Противник виконує свої наступальні дії кожного дня у світлу пору доби. Вночі взагалі переміщення ніяке не проводиться. Максимум, що вони можуть зробити, це в глибині своєї оборони поповнити провізію, ротацію особового складу", - розповів він.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Раніше видання The Economist писало, що Росія готується до "сміливого" наступу на Запоріжжя. Однак тоді полковник Олексій Хільченков коментарі виданню зазначав, що Росія "зайнята в іншому місці" і не буде наступати на сам обласний центр.

На думку керівника Ради резервістів Сухопутних військ Івана Тимочка, заяви про наступ на Запоріжжя робляться, швидше, для нагнітання ситуації. Він зазначив, що російські окупанти стикаються зі складнощами на Запорізькому напрямку, і наступ на обласний центр малоймовірний.

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