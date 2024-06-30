Президент наголосив, що не тільки Захід допомагає Україні, але й Україна рятує Захід від агресії РФ.

Україна може перемогти у війні з Росією, якщо Захід втратить страх перед Володимиром Путіним і визнає слабкість російського лідера. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю американському виданню The Philadelphia Inquirer.

Зеленський наполягає, що прямі мирні переговори з Москвою не покладуть край війні, а лише сприятимуть подальшій російській агресії проти України, Європи та Америки.

"Неможливо однією рукою допомогти Україні, а іншою потиснути руку Путіну. Це не спрацює", – переконаний він.

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Зеленський наголосив, що в питаннях Росії не лише Захід допомагає Україні, але й Україна саме зараз "захищає всі демократичні країни, на які Путін буде нападати далі".

Автор інтерв’ю зазначає, що останні кілька місяців були важкими для України та її президента. Наступ росіян на Харків вдалося зупинити, але агресор продовжує просуватися на Донбасі.

"Найбільша [поточна] проблема — це плануючі бомби. Тож вам потрібно шукати рішення великої дальності проти їхніх аеродромів, де приземляються їхні військові літаки, які Росія використовує для запуску плануючих бомб і ракет", – каже Зеленський.

Український президент зазначив, що цю проблему вдалося б вирішити, якби США дозволили Україні використовувати американські ракети ATACMS для ударів по військових аеродромах в Росії. Доки такого дозволу не надано, Україна намагається бити по аеродромах дронами, але ті не мають достатньої потужності.

Нещодавно Джо Байден дозволив використовувати американську зброю для ударів по території РФ поблизу українського кордону, де скупчувалися російські війська. Це дало змогу призупинити російський наступ на Харків.

"Але це не вирішує наших проблем. Це тактичний, а не стратегічний характер", — сказав Зеленський.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Росія на східному та північному фронтах втрачає шість своїх військових вбитими на одного загиблого українця. Таку статистику наводить президент України Володимир Зеленський.

Також ми розповідали, що Росія втрачає багато танків у війні проти України і швидко наближається до тієї точки, коли вона більше не зможе компенсувати ці втрати. Ймовірно, вже до літа 2026 року РФ вичерпає наявні у неї радянські запаси більш-менш сучасних танків Т-72 та Т-80.

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