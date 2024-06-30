За словами президента, якщо ідея екс-президента США полягає у тому, щоб віддати українські території, "це питання не вирішить".

Якщо ідея Дональда Трампа закінчити війну в Україні за 24 години полягає в тому, щоб віддати українські території, то це не призведе до миру у всьому світі чи між Україною та Росією. Про це, коментуючи для The Philadilphia Inquirer відповідні заяви екс-президента США, сказав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, якщо у Трампа "є така модель, то всі хотіли б завершити війну - може, навіть за годину буде краще".

"Але якщо ідея полягає в тому, щоб віддати наші території, то ні, це питання не вирішить. Це не спрацює", - підкреслив Зеленський. Відео дня

Він наголосив, що натомість Захід має забезпечити безпеку України.

"Членство в НАТО добре не лише для України: це забезпечить безпеку Росії". Український кордон буде повернено, жодне подальше російське вторгнення не спричинить нової війни, і світ не боятиметься, що Путін знову повернеться", - сказав президент.

При цьому він прогнозує, що майбутній 75-й ювілейний саміт НАТО 9-11 липня у Вашингтоні не запропонує Україні чіткого шляху до членства.

"Ми розуміємо, що Білий дім не готовий надати нам запрошення. На жаль, це політика крок вперед, два кроки назад. Якщо Сполучені Штати бояться дратувати Путіна, і це причина, чому нас не запрошують, то ми просимо наших стратегічних партнерів дати нам те, що захистило б нас: "Петріоти", значну кількість F-16 і можливість використовувати зброю всередині Росії", - додав Зеленський.

Останні заяви Зеленського

Президент України Володимир Зеленський порівняв втрати на війні. За його словами, "у нас один убитий українець на шістьох росіян".

Як сказав президент, "дійсно, у них набагато більше людей, і справді, ми більше дбаємо про своїх людей".

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