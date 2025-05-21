Українським захисникам вдалося суттєво поповнити обмінний фонд, зауважив президент.

За час Курської операції Сил оборони України Росія втратила понад 60 тисяч військових убитими й пораненими. Таку заяву зробив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Від початку Курської операції в серпні російська армія зазнала серйозних втрат – більш ніж 63 тисячі вбитими й пораненими тільки там, на Курщині. Також нашим силам вдалося суттєво поповнити обмінний фонд для України. Що більше бойових дій виноситься на територію ворога, то більше це убезпечує наші громади", – наголосив він.

Президент додав, що Росія не полишають спроб вести штурмів на фронті. Сили оборони продовжують необхідну бойову активність. За словами Зеленського, найгарячіша ситуація зараз на Донеччині, зокрема на Покровському напрямку.

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"Продовжуємо активні дії в Курській та Бєлгородській областях – це захист Сумщини, це захист Харківщини, активний і дієвий наш захист. На жаль, росіяни не дають сигналів щодо припинення вогню, і вони поки не готові війну завершувати. Отже, всі наші форми тиску, уся наша робота з партнерами заради тиску на Росію – це те, що абсолютно потрібно. Тиск переконує. Тиск на полі бою. Тиск в економіці, і саме для цього – санкції. Тиск у політиці", – продовжив глава держави.

Крім того, Зеленський розповів про підготовку майбутнього обміну військовополоненими з Росією.

"Ми готуємо обмін. Фактично щодня – доповіді. Ми маємо звільнити всіх наших людей, безумовно. Ми перевіряємо інформацію щодо кожного прізвища. Стараємося зробити максимум можливого", – констатував він.

Війна в Україні: важливі новини

Російські пабліки поширюють інформацію про нібито вихід окупаційних військ РФ на кордон Дніпропетровської області. Очільник ОВА Сергій Лисак наголосив, що ці заяви не відповідають дійсності. За його словами, ворог поширює такі повідомлення для того, щоб посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію.

Крім того, вранці 21 травня у Національній гвардії підтвердили атаку РФ по полігону на Сумщині, яка сталася напередодні. Там заявили, що загинули 6 військових і 10 дістали поранень. Зазначалося, що за фактом трагедії проводять службове розслідування. Командира військової частини відсторонили

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