Там повідомили, що загинули військові.

Внаслідок ракетного удару по Сумській області, загинули 6 військових і 10 дістали поранень

В Нацгвардії повідомили, що ворожий удар стався під час занять на стрільбищі військової частини.

"Це сталося 20 травня. За фактом трагедії проводять службове розслідування. Командира військової частини відсторонили", - деалізується у повідомленні.

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В Нацполіції зауважили, що в межах слідства буде надано правову оцінку діям усіх осіб, які ухвалювали відповідні рішення.

Удари росіян по полігонах ЗСУ

На початку березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий зазначив, що росіяни завдали ракетного удару по полігону.

А пізніше головнокомандувач Олександр Сирський озвучив деталі трагедії. Він зазначив, що на місці події направлена комплексна комісія на чолі з начальником Головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ. "На час проведення розслідування від виконання службових обов’язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини", - наголосив тоді Сирський.

Тоді ЗМІ повідомляли про можливу загибеть понад 20 військовослужбовців.

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