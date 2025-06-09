Росіяни не рахують втрати і намагаються просуватися.

Наразі найбільш інтенсивні бойові дії тривають на Покровському напрямку та в прикордонні Сумської області. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Найбільш жорстко, інтенсивно бойові дії тривають на Покровському напрямку, також у районах Курської операції, також в прикордонні Сумської області", – зазначив глава держави.

За його словами, всюди російська тактика одна: ворог не рахують втрат і намагається просуватись. Окупанти штурмують українські позиції і "хоч метр, хоч щось хочуть отримати".

Відео дня

"Але цей їхній потенціал усе ж не безкінечний, і тому певний рівень російських втрат, наша активність мають стримати та стримують російське просування", – наголосив Зеленський.

Крім того, він додав, що кожен наш підрозділ, який успішно виконує завдання на своєму напрямку, береже всю державу.

Ситуація на Сумщині

Як повідомляв УНІАН, на деяких ділянках російські окупанти перебувають усього за 20 кілометрів від Сум. Це створює загрозу ударів FPV-дронами по місту.

Голова Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров заявив, що поки що в Сумах не фіксували ударів ворожими FPV-дронами. Він додав, що росіяни часто атакують Суми "Шахедами", а також нещодавно вдарили по місту з реактивної системи залпового вогню дальньої дії.

Раніше керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко заявив, що на півдні України зафіксовано масове перекидання військової техніки та живої сили РФ, які згодом відправляють у бік Сумської області. Зафіксовані нові самохідні артилерійські установки (САУ) та комплекс ППО.

"Понад 10 САУ, системи ППО та колони на 40+ вантажівок з БК та живою силою. Фіксуємо масове та найбільше перекидання військової техніки з Криму/Херсонщини. Вихідні через Маріуполь в бік Новоазовська, далі в Таганрог росіяни перекидали велику кількість військової техніки та особового складу", – розповів Андрющенко.

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