За словами Андрющенка, це найбільше перекидання за останні пів року.

На півдні України зафіксовано масове перекидання військової техніки та живої сили РФ, які згодом відправляють у бік Сумської області – зафіксовані нові самохідні артилерійські установки (САУ) та комплекс ППО. Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

"Понад 10 САУ, системи ППО та колони на 40+ вантажівок з БК та живою силою. Фіксуємо масове та найбільше перекидання військової техніки з Криму/Херсонщини. Вихідні через Маріуполь в бік Новоазовська, далі в Таганрог росіяни перекидали велику кількість військової техніки та особового складу", - розповів Андрющенко.

Він уточнив, що зафіксовано щонайменше 10 самохідних артилерійських установок у стані "нова", понад чотири десятки вантажівок з солдатами й бойовим комплектом та комплекс ППО. За інформацією Андрющенка, далі їх вантажать на залізницю й перекидають в Курську область РФ, тобто по факту - на Сумщину.

Андрющенко звертає увагу на маркування військової техніки: "Домінуюче тактичне маркування трикутник в трикутнику".

"Це найбільше перекидання за останні пів року в принципі, та перше подібне за весь період війни. Найбільш дивує постачання САУ в стані "нові" з напряму Криму...", - наголошує керівник центру.

Ситуація на Сумщині - що відомо

Як писав УНІАН, останнім часом на Сумському напрямку російські окупанти активно просуваються, створюючи загрозу для міста Суми. За словами, колишнього речника Генштабу Владислава Селезньова, жителям обласного центру, особливо сім'ям із дітьми та пенсіонерам, варто евакуюватися з міста.

Зокрема ввечері 8 червня під масованою дроновою атакою російських окупантів опинилася Сумська область. Мер Конотопа Артем Семеніхін повідомив, що такої масованої атаки на регіон ще не було. За його словами, все небо в регіоні стало червоним від цілей. Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило, що кілька груп БПЛА фіксували на сході, заході, півдні та у центрі Сумщини.

Вас також можуть зацікавити новини: