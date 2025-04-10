Нікополь росіяни атакували дронами, Дніпро – балістикою.

10 квітня 2025 року російські окупаційні війська атакували Дніпропетровську область. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи удари по Дніпру і Нікополю, заявив про необхідність тактики тиску на Росію, щоб терор і війна припинились.

"Росія очевидно ігнорує дипломатію та використовує контакти зі світом тільки для того, щоб зробити щось вигідне для себе, а не для закінчення війни", – наголосив він у відеозверненні.

За словами президента, нові удари по мирних містах і селах України тривають, попри те, що пропозиція США про повне припинення вогню була зроблена майже місяць тому.

Відео дня

Говорячи про атаку на Дніпро, Зеленський зазначив, що зараз тривають роботи на місці удару:

"Попередньо – балістика. На жаль, одна людина загинула – мої співчуття рідним та близьким. Станом на цей час відомо про те, що п’ять людей постраждали. Всім надається допомога".

Водночас по Нікополю росіяни вдарили пʼятьма FPV-дронами.

"Це абсолютно усвідомлений удар по місту поблизу продуктового ринку, просто по цивільних. Поранень зазнали 12 людей, і серед них одна дитина", – додав президент.

Він нагадав, що РФ завдає ударів по Києву, Харківщині, Донеччині, Запорізькій та Миколаївській областях. По Сумщині ворог постійно випускає керовані авіабомби.

"Будемо працювати й надалі з кожною країною, із кожним лідером, які справді можуть впливати, щоб російська держава відчувала більшу ціну за війну – ціну, яка незмінно зростає для них", – наголосив Зеленський.

Він також повідомив, що доручив підготувати українські санкційні пакети.

"Є відповідне обґрунтування від спецслужб, це сильні пакети – і щодо тіньового танкерного флоту, який Москва використовує, щоб фінансувати війну, і щодо пропагандистів війни – тих, хто фактично намагається послаблювати наш захист і допомагати Росії, і також щодо деяких функціонерів – це відомі всім українцям прізвища, мали вплив", – сказав президент України.

Атаки РФ по Україні

Як повідомляв УНІАН, вдень у четвер, 10 квітня, загарбницька армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Дніпру. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок ракетного удару виникла пожежа. Рятувальники її локалізували, роботи тривають.

За останніми даними від керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, у Дніпрі вже 8 постраждалих. З них троє людей – на амбулаторному лікуванні, решту госпіталізували.

Прямим влучанням було знищено частину складів "Biosphere Corporation", заявив директор компанії "Біосфера" Андрій Здесенко. Він наголосив, що виготовляли там підгузки, вологі серветки, чай, фольгу, пергамент для Великодня.

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