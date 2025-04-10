Росія вдарила балістикою по Дніпру, є загиблий та постраждалі

Зазнав руйнувань один з цивільних об'єктів.

Вдень у четвер, 10 квітня, загарбницька армія Російської Федерації завдала ракетного удару по Дніпру. Вже відомо про руйнування та жертви.

За даними очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, на місці удару виникла масштабна пожежа, є руйнування на території цивільного об'єкту. Він писав у своєму Telegram-каналі про трьох постраждалих, однак згодом повідомив про загиблого:

"Через ракетний удар по Дніпру загинув 42-річний чоловік. Співчуття рідним і близьким...".

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