Президент України Володимир Зеленський назвав умову для запобігання окупації російськими військами нових українських територій.
За його словами, щоб ЗСУ змогли відтіснити війська РФ, наприклад, на Куп'янському напрямку фронту в Харківській області, необхідно домогтися співвідношення застосування артилерії з російськими військами хоча б до показника у 1:3. Зараз він дорівнює 1:6, зазначив Зеленський на пресконференції 25 лютого.
"Тиск Росії на Куп'янському напрямку дуже сильний. Він і був сильним. І скажу вам відверто, інтенсивність застосування артилерії з боку росіян була 1:12 до кінця минулого року і на початку поточного. Зараз - 1:6. Це говорить про зменшення їхньої переваги у кількості, але перевага залишається суттєвою", - сказав він.
Зеленський упевнений, що ЗСУ зможуть відкинути російські війська, отримавши необхідну зброю, інакше українські бійці або стоятимуть, або відходитимуть із зайнятих позицій на 50-100 метрів:
"На жаль. Усе це для нас важливо. Але, як вирішують військові, стратегічно важливіше - не втратити людей".
При цьому президент додав, що для вирівнювання ситуації, необхідно наполягати на військовій допомозі від партнерів за вже підписаними пакетами: "Тоді у росіян шансів буде менше".
Втрати України на війні - заява Зеленського
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський уперше публічно розкрив втрати ЗСУ за два роки повномасштабної війни, яку розв'язала РФ
За його словами, на війні загинула 31 тисяча українських військовослужбовців.