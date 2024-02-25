Президент розповів, що необхідно ЗСУ для відтіснення росіян на Куп'янському напрямку.

Президент України Володимир Зеленський назвав умову для запобігання окупації російськими військами нових українських територій.

За його словами, щоб ЗСУ змогли відтіснити війська РФ, наприклад, на Куп'янському напрямку фронту в Харківській області, необхідно домогтися співвідношення застосування артилерії з російськими військами хоча б до показника у 1:3. Зараз він дорівнює 1:6, зазначив Зеленський на пресконференції 25 лютого.

"Тиск Росії на Куп'янському напрямку дуже сильний. Він і був сильним. І скажу вам відверто, інтенсивність застосування артилерії з боку росіян була 1:12 до кінця минулого року і на початку поточного. Зараз - 1:6. Це говорить про зменшення їхньої переваги у кількості, але перевага залишається суттєвою", - сказав він.

Зеленський упевнений, що ЗСУ зможуть відкинути російські війська, отримавши необхідну зброю, інакше українські бійці або стоятимуть, або відходитимуть із зайнятих позицій на 50-100 метрів:

"На жаль. Усе це для нас важливо. Але, як вирішують військові, стратегічно важливіше - не втратити людей".

При цьому президент додав, що для вирівнювання ситуації, необхідно наполягати на військовій допомозі від партнерів за вже підписаними пакетами: "Тоді у росіян шансів буде менше".

Втрати України на війні - заява Зеленського

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський уперше публічно розкрив втрати ЗСУ за два роки повномасштабної війни, яку розв'язала РФ

За його словами, на війні загинула 31 тисяча українських військовослужбовців.

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