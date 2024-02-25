Президент України Володимир Зеленський вперше публічно розкрив втрати Сил оборони України за два роки повномасштабної війни проти Російської Федерації.
Як заявив Зеленський під час прес-конференції у неділю, 25 лютого, з 24 лютого 2022 року по сьогодні на війні загинула 31 тисяч українських військовослужбовців.
"Це серйозний дуже момент. Нещодавно були голоси в радикальній частині деякої американської аудиторії, які не на нашій стороні. Вони сказали: "Скільки ви хочете ще жертв? Україна втратила 300 тисяч загиблими". Далі була інформація від русскіх, які сказали, що Україна втратила десь близько 100 тисяч вбитими. І що русскі втратили близько 60 тисяч. Це все брехня, маячня. Кожна людина - це велика втрата для нас... 31 тисяча українців - військових - загинула у цій війні", - заявив Зеленський.
Всі інші цифри, які називають проросійські сили у світі та Кремль - брехня, наголосив президент. Він додав, що це дуже великі втрати для України. Втрати росіян - 180 тисяч. Ще до 500 тисяч росіян отримали поранення. Кількість зниклих безвісти президент не назвав.
"Українців (загинуло - УНІАН) 31 тисяча. Я не скажу, скільки поранених, оскільки Росія знатиме, скільки людей пішло з поля бою. Просто не скажу про це", - додав президент.
Щодо кількості зниклих безвісти, Зеленський зауважив, що кількості не озвучуватиме, оскільки вона може бути необ'єктивною. За словами президента, інколи вдається повернути з полону людей, яких вважали зниклими.
Втрати України у війні
З початку повномасштабної війни Україна офіційно не розголошує втрати. Ще в 2022 році головнокомандувач сказав, що загинули близько 9 тисяч воїнів, проте потім інші числа не називалися.
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше пропонував Зеленському розкрити дані про втрати України у війні, щоб суспільство зрозуміло, що втрати "не такі великі, як вони самі собі уявляють".
Водночас, колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала, що одна з причин, за якими не розкриваються втрати – безпека самих захисників. За її словами, при плануванні операцій військові спираються, зокрема, на дані про кількість боєздатних осіб у підрозділах противника.
Нещодавно Зеленський заявляв, що втрати серед українських захисників у п'ять разів менше, ніж російські. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський.