Президент вперше публічно назвав кількість загиблих військовослужбовців за два роки протистояння.

Президент України Володимир Зеленський вперше публічно розкрив втрати Сил оборони України за два роки повномасштабної війни проти Російської Федерації.

Як заявив Зеленський під час прес-конференції у неділю, 25 лютого, з 24 лютого 2022 року по сьогодні на війні загинула 31 тисяч українських військовослужбовців.

"Це серйозний дуже момент. Нещодавно були голоси в радикальній частині деякої американської аудиторії, які не на нашій стороні. Вони сказали: "Скільки ви хочете ще жертв? Україна втратила 300 тисяч загиблими". Далі була інформація від русскіх, які сказали, що Україна втратила десь близько 100 тисяч вбитими. І що русскі втратили близько 60 тисяч. Це все брехня, маячня. Кожна людина - це велика втрата для нас... 31 тисяча українців - військових - загинула у цій війні", - заявив Зеленський.

Всі інші цифри, які називають проросійські сили у світі та Кремль - брехня, наголосив президент. Він додав, що це дуже великі втрати для України. Втрати росіян - 180 тисяч. Ще до 500 тисяч росіян отримали поранення. Кількість зниклих безвісти президент не назвав.

"Українців (загинуло - УНІАН) 31 тисяча. Я не скажу, скільки поранених, оскільки Росія знатиме, скільки людей пішло з поля бою. Просто не скажу про це", - додав президент.

Щодо кількості зниклих безвісти, Зеленський зауважив, що кількості не озвучуватиме, оскільки вона може бути необ'єктивною. За словами президента, інколи вдається повернути з полону людей, яких вважали зниклими.

Втрати України у війні

З початку повномасштабної війни Україна офіційно не розголошує втрати. Ще в 2022 році головнокомандувач сказав, що загинули близько 9 тисяч воїнів, проте потім інші числа не називалися.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія раніше пропонував Зеленському розкрити дані про втрати України у війні, щоб суспільство зрозуміло, що втрати "не такі великі, як вони самі собі уявляють".

Водночас, колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр сказала, що одна з причин, за якими не розкриваються втрати – безпека самих захисників. За її словами, при плануванні операцій військові спираються, зокрема, на дані про кількість боєздатних осіб у підрозділах противника.

Нещодавно Зеленський заявляв, що втрати серед українських захисників у п'ять разів менше, ніж російські. Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський.

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