В умовах дефіциту снарядів, суттєвого сповільнення у постачанні такі результати – справді дуже хороші, зазначає глава держави.

На фронті вдалося стабілізувати позиції українських захисників, окупанти вже не можуть просуватися. Про це із посиланням на доповідь головнокомандувача ЗСУ на засіданні Ставки сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Був детальний звіт головкома – щодо всіх тих точок на фронті, де російська армія розраховувала мати успіх зараз. Вдалося стабілізувати наші позиції. Головком доповів щодо наших дій, які не дають окупанту просуватись. І в умовах дефіциту снарядів, суттєвого сповільнення у постачанні такі результати справді дуже хороші", – зазначив глава держави.

Він подякував усім солдатам і командирам, які забезпечують результат на полі бою. Також на Ставці, за словами Зеленського, була перша доповідь нового керівника Служби зовнішньої розвідки генерала Олега Іващенка щодо конкретних дій на посаді, конкретної роботи СЗР.

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Окремо на Ставці також обговорили питання виробництва та постачання дронів і РЕБ на цей рік.

"Був детальний звіт щодо контрактів, усе максимально конкретно – жодних порожніх слів, тільки чіткі письмові домовленості з виробниками, чітке фінансування, чіткі терміни постачання. Справді добре попрацювали всі, хто відповідальний за цей напрям. І щодо дронів – усіх видів – та РЕБ ми будемо міцніші", – підкресдив Зеленський.

За його словами, аналогічне завдання поставлено щодо ракетної програми – усе до деталей опрацювати, щоб Сили оборони України могли розраховувати на надійну й зростаючу ракетну опору.

Президент також прокоментував ситуацію з ударами ворога по Харкову.

"Сьогодні через удар "шахедів" по звичайній житловій забудові, на жаль, чотири людини загинули, із них троє – рятувальники нашої ДСНС України. Хлопці прибули на виклик після першого удару, і відбулося друге влучання. Підла російська тактика", – наголосив глава держави.

Президент зауважив, що зараз у комунікації з низкою країн відбувається пошук можливостей для захисту наших територій від повітряних атак росіян.

"Говорив сьогодні з військовими щодо того, як дати більше захисту Харкову – саме з погляду ППО. Таке ж завдання в усіх наших дипломатів. Посилення ППО для Харкова, усієї Харківщини, Сумщини, південних регіонів – це абсолютно нагальна потреба… Це абсолютно неприйнятно, що стільки країн світу досі думають, як протидіяти терору, хоча не вистачає лише кількох політичних рішень – кількох систем ППО, які могли б принципово змінити ситуацію. Продовжимо роботу з партнерами", – констатував Зеленський.

Ситуація з постачанням допомоги Україні

Днями полковник естонської армії Янно Мярк прокоменутвав, як відображаються перебої із західною військовою допомогою Україні на здатності ЗСУ утримувати оборону проти постійного російського натиску. За його словами, на тлі дефіциту артилерійських снарядів і систем ППО українській армії, можливо, доведеться "скоротити" лінію фронту, залишивши деякі території.

Водночас полковник естонської армії досить критично налаштований і щодо можливостей агресора. На його думку, росіянам може не вистачити ресурсів для початку нового весняного наступу, про який говорять останнім часом.

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