Загалом ворог завдав цієї доби 2 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Сьогодні на фронті відбулось 57 бойових зіткнень, дві третини з яких - на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. Такі дані містяться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Так, на Бахмутському напрямку нашими воїнами відбито понад 20 атак в районах населених пунктів Білогорівка, Верхньокам’янка Луганської області; Спірне, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

"На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Велика Новосілка та Урожайне, де ворог, за підтримки авіації,19 разів намагався прорвати оборону наших військ", - зазначає Генштаб.

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На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки противника в районі населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області. Там ворог за підтримки авіації також намагався прорвати оборону наших військ.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки в районах населених пунктів Первомайське та Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На Оріхівському напрямку протягом доби ворог, за підтримки авіації, здійснив 3 невдалі спроби атакувати позиції наших військ в районах населених пунктів Старомайорське Донецької області та північно-західніше Вербового Запорізької області.

"На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 5 атак на позиції наших військ в районі населеного пункту Кринки Херсонської області", - інформує Генштаб.

Повідомляється, що загалом ворог завдав цієї доби 2 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

При цьому, підрозділами ракетних військ ЗСУ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 артилерійських системах, 1 радіолокаційній станції, 1 станції РЕБ та 2 засобах ППО противника.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Офіцер Легіону Свободи Сергій Воронов вчора прокоментував ситуацію на Новопавлівському напрямку, зазначивши, що ЗСУ продовжують стримувати російських окупантів в районах населених пунктів Новомихайлівка та Урожайне, що на Донеччині. Наразі там триває оборона, а інколи й контрнаступ.

Він наголосив, що наразі Новопавлівський напрямок є одним із найзапекліших на фронті, адже армія РФ постійно без зупинок штурмує кілька населених пунктів. Це стосується Новомихайлівки, Георгіївки, яка стоїть фактично на шляху в бік Курахового. Також це Невельське, Красногорівка, які штурмують з півдня. Так само без зупину цілодобово росіяни проводять штурмові дії біля Первомайського.

Також Воронов сказав, що населені пункти фактично "стерті вщент".

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