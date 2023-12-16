Попри свята українські міжнародники працюватимуть, готуються важливі зовнішньополітичні контакти до кінця року.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 16 грудня, провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, яка тривала майже три години. У відеозверненні за підсумками засідання він розповів, що обговорювали "питання військових, ветеранів, бригад, фортифікаційних укріплень та виробництва зброї".

Президент України зазначає, що ведеться робота над реалізацією всіх домовленостей з партнерами щодо нових виробництв зброї – спільних виробництв та спільної ремонтної бази. "Завдання – максимально посилити Україну, і кожен місяць має додавати сил нашій обороні", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що свято Різдва вже близько. "І, хоч у багатьох країнах політична активність знижується, ми продовжуємо працювати максимально енергійно з усіма партнерами, які можуть допомогти зараз, які можуть підтримати в перспективі. І готуємо важливі зовнішньополітичні контакти до кінця року. Уся команда – наша команда, наших міжнародників – працює 24/7", - сказав Зеленський.

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Він подякував всім, хто воює заради України, і всім, хто забезпечує потрібний результат у кожній сфері.

Виробництво зброї в Україні

Як повідомляв УНІАН, Україна не тільки отримує зброю від західних партнерів, але й намагається сама поповнювати запаси, щоб бити по окупантах.

Нещодавно президент Зеленський повідомив, що в Україні вже виробляють по шість самохідних артилерійських установок "Богдана" на місяць і планується збільшення виробництва.

Президент також повідомив про поставки критично важливої зброї, яку надають західні партнери. Зокрема, триває виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами Україна отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси.

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