Також від міжнародних партнерів надійшли дефіцитні ракети до наявних систем ППО та нові сучасні зенітні комплекси.

В Україні вже виробляють по шість самохідних артилерійських установок "Богдана" на місяць і планується збільшення виробництва. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив у Telegram за результатами щоденної селекторної наради.

"Уперше вийшли на показник шість "Богдан" на місяць. І вже бачимо, як збільшити його ще", - відзначив глава держави.

Президент також повідомив про поставки критично важливої зброї, яку надають західні партнери.

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"Триває виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами. Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси. Вдячний нашим друзям", - наголосив Зеленський.

Також він розповів про роботу українського "зернового коридору". "Перевищили позначку 7 млн тонн вантажів", - повідомив Зеленський.

Чим є українська САУ "Богдана"

Як повідомляв УНІАН, українська самохідна артилерійська установка 2С22 "Богдана" - це спільна розробка Краматорського заводу важкого верстатобудування і компанії "Українська бронетехніка". Гаубиця розроблялася у рамках дослідно-конструкторської роботи за державним оборонним замовленням Міністерства оборони України з лютого 2016 року.

"Богдана" стала першою українською САУ, розробленою під натовський калібр 155 мм.

Початково САУ будувалася на шасі українського КрАЗ-63221 6х6 зі спареною броньованою кабіною для розміщення обслуговування бойової машини. У 2023 році вперше була представлена нова версія цієї САУ на шасі чеської Tatra T815 8×8.

У неї автоматизована система наведення на контролерах Siemens siplus і SIMATIC HM. Управління зарядкою, наводкою і стрільбами може проводитися як з кабіни установки, так і зовні. Також на ній є контейнери, здатні вмістити від 20 снарядів.

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