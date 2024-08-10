Місцеві стверджують, що ЗСУ просунулися значно далі, ніж про це говорять ЗМІ.

Всупереч заявам російської влади і думці деяких аналітиків, український наступ у Курській області все ще не зупинено. Про це місцеві жителі розповіли пабліку ВЧК-ОГПУ.

"Брехня. Обстановка така, що майже все від Суджі до села Кромські Бики (Льговський район) контролюють ЗСУ. Останні, хто евакуювався, кажуть, що в Малій Локні багато трупів, лежать прямо на дорогах. Скрізь міни, диверсійні групи, ЗСУ вже окопалися в Малій Локні. За останніми даними, знову ж таки, розповіли ті, хто виїжджали, на перехресті біля села стоїть блокпост і кулеметник", - розповів один із жителів району.

Також люди продовжують скаржитися, що влада їх покинула, і що "скрізь ЗСУ". Місцеві намагаються вибиратися "полями і лісами" в бік Курська, використовуючи місцеві стежки та уникаючи основних доріг.

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"Мене в Льговську лікарню госпіталізували, там багато поранених контрактників - усі морські піхотинці. Розповіли, що два дні стримували піхоту ЗСУ в Новоіванівці. Без зв'язку, без будь-якої підтримки. Не було навіть артилерії. На другий день важкі БМП і танки прорвали оборону, за ними військові на Бредлі. Ті, хто вижив, пішли флангом, багато хто загинув. ЗСУ, не затримуючись, зайшли в Малу Локню, там їх ніхто не зупинив. А далі по інших селах. Інформація, яку передають, запізнюється дня на два", - розповідає ще один цивільний.

Бої в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, фінський OSINT-аналітик Пасі Паройнен заявив, що Росії, ймовірно, вдалося загальмувати українське просування в Курській області. За його даними, для цього росіянам навіть не довелося знімати війська з фронту в Україні.

Водночас деякі оглядачі звернули увагу на те, що реакція Заходу на ці події виявилася незвично стриманою. На думку британського експерта Філліпса О'Браєна, США та Німеччина, ймовірно, переглянули своє ставлення до заборони на атаки безпосередньо по російській території.

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