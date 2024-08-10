На першій лінії оборони у росіян було всього близько сотні строковиків, стверджують ті, кому вдалося втекти в тил.

На початку українського наступу в Курській області підрозділи російських строковиків, які прикривали кордон, були охоплені панікою. Ситуацію погіршувала відсутність наказів і дефіцит зброї, пише "Верстка".

Як розповіли самі учасники тих подій, на момент прориву українських військ цю ділянку кордону охороняли кілька десятків строковиків із двох військових частин, що базуються в місті Клинці Брянської області. За словами строковиків, з якими поспілкувалася "Верстка", "усі знали", що ЗСУ готуються наступати, але будь-яких вказівок від командування з цього приводу не було.

"Там просто почалася паніка, зброї бойової у нас не було, тільки у командира відділення. Це був хаос, взагалі ніяких вказівок не було, потім командир відділення, контрактник, скомандував нам відступати, маршрут був під мінометним обстрілом, тому ми пішли в якісь ліси. Там і потрапили під обстріл, нас розкидало, мене контузило", - розповів строковик на ім'я Олександр.

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Схожу історію розповідають й інші співрозмовники видання.

"У нас НП. Коротше хохли прорвали опорник. Ми зараз підемо або в Суджу, або в Гончарівку. З нами 10 осіб пішли, тому що ні зброї, нічого не було. Перестрілка почалася, нас мінометом накривали. Ми там взагалі, у самій ж*пі світу були, у нас ні автоматів, ні*ра немає", - сказав строковик Олексій.

За оцінками співрозмовників "Верстки", загалом на ділянці прориву могли перебувати понад 100 строковиків. Тих, хто вижив і не потрапив у полон, зараз збирають в одному місці, але десятки солдатів досі не вийшли на зв'язок.

Бої в Курській області: останні новини

Як писав УНІАН, РФ, ймовірно, змогла загальмувати український наступ у Курській області. Аналітики вважають, що етап швидких територіальних просувань ЗСУ там закінчився. Ймовірно, Росії не довелося знімати значні сили з Донбасу та Запоріжжя.

Також ми розповідали про показово спокійну реакцію Заходу на події в Курській області. Досі партнери постійно обмежували Україну не лише в кількості зброї, а й у способах її використання. Здається, це змінилося. Можливо, Україні нарешті дозволили перемогти, вважає британський аналітик Філліпс Пейсон О'Браєн.

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