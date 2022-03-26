Президент США зобов'язався підтримувати Україну до перемоги над Росією.

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден на зустрічі з Міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою і міністром оборони Олексієм Рєзніковим повідомив, що війна Росії проти України змінить історію 21-го століття.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час відеозвернення в Facebook після зустрічі з Байденом у Варшаві за участю Рєзнікова, Державного секретаря США Ентоні Блінкена і міністра оборони США Ллойда Остіна.

Як сказав Кулеба, Байден висловив повагу і захоплення всіма українцями, які чинять опір російському агресору.

"Президент Байден сказав дві речі - він багато говорив, але є дві речі, якими я з вами можу поділитися. Перше: те, що відбувається в Україні, змінить 21 століття. І у нього є абсолютно чітке розуміння цього. Те, про що ми завжди говорили з 2014 року, що це війна Росії проти України - це війна проти тиранії вільного світу. Ось сьогодні президент Байден так і сказав: те, що відбувається в Україні, змінить історію 21-го століття", - заявив Кулеба.

Глава МЗС України підкреслив ,що "ми спільними зусиллями доб'ємося того, щоб ця зміна була на нашу з вами користь - на користь України, на користь демократичного світу".

"І друге: це безумовно слова президента Байдена про те, що Сполучені Штати непохитно будуть з Україною абсолютно у всьому до нашої перемоги. Ніщо не змусить Сполучені Штати відвернутися від України або послабити підтримку України. Навпаки, ця підтримка буде тільки зростати", - підкреслив Кулеба.

Також детально була обговорена ситуація в Маріуполі.

Війна проти України: