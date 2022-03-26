В області працює критична інфраструктура, повертається до роботи бізнес та підприємці.

Голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко зазначає, що ситуація у Волинській області спокійна, військовослужбовці готові до будь-якого сценарію і перебувають у повній бойовій готовності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в ефірі телемарафону.

Відповідаючи на запитання, чи готова їхня область до відбиття можливої атаки з боку Білорусі, Погуляйко зазначив:

"Ситуація в області станом на 26 березня залишається спокійною. Наші кордони надійно захищені та перебувають під контролем наших військових... Така інформація є, про можливе вторгнення Білорусі. То хочу сказати, що ми повністю довіряємо нашим Збройним силам. І на Волині військові готові до будь-якого сценарію та перебувають у повній бойовій готовності".

Погуляйко додав, що в області працюють медичні заклади, аптеки і вся критична інфраструктура.

"Повертається до роботи бізнес, підприємці. За останніми даними, майже 80% відновили свою роботу. Активно у нас триває посівна компанія. Цьогоріч у нас в пріоритеті ярі зернові", - зауважив він.

Крім того, голова ОВА повідомив, що за час повномасштабної війни Росії проти України їхня область прийняла вже майже 34 тис. внутрішніх переселенців.

"Багато з них використовують Волинь як транзитний регіон, однак чимало людей залишається. І серед них - діти", - розповів Погуляйко і додав, що наразі в області можна розмістити ще 10 тис. переселенців.

Як повідомляв УНІАН, у Білорусі підрозділи збройних сил вивели з пунктів постійної дислокації на полігони. Наразі на Волинському напрямку противник наступальних дій не проводить.

Вас також можуть зацікавити новини: