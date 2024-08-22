Наразі українські війська в Покровську відчувають брак живої сили, що ускладнює оборонні операції і робить контратаки практично неможливими.

Збройні сили України можуть перейти в контрнаступ у 2025 році. Про це пише The Telegraph.

Цілком імовірно, що український наступ у Курській області РФ спрямований на те, щоб змусити Росію, принаймні частково, відволікти війська від наступу на Донбасі, щоб протистояти загрозі на російській території. Однак поки що Москва "не клюнула" на цю приманку.

Армія РФ продовжує тиснути на сході України. Там українські війська, недоукомплектовані та розтягнуті, здатні лише сповільнити, а не зупинити просування ворога, пише видання.

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"У таких ключових містах, як Нью-Йорк, Торецьк, Часів Яр і Покровськ, що мають вирішальне значення для утримання залишків Донецької області, з моменту початку українського наступу (в Курській обл., – ред.) тривають інтенсивні бої та обстріли з важкої артилерії. За деякими даними, Нью-Йорк, можливо, повністю впав", – ідеться в матеріалі.

Крім того, посилилися обстріли мирних міст Донецької області. Ці атаки можуть бути частиною ширшої стратегії російських військ. У зв'язку з цим українські підрозділи висловлюють стурбованість тим, що відволікання сил і засобів на Курську область може поставити під загрозу їхні поточні оборонні операції. Такі міста, як Часів Яр, залишаються активним полем бою, і поліпшення ситуації не передбачається. Водночас у Торецьку і Покровську українські війська повідомляють про збільшення кількості вильотів російських літаків – іноді по 10 на день.

Українські війська в Покровську відчувають брак живої сили, що ускладнює оборонні операції і робить контратаки практично неможливими. Близькість населеного пункту до лінії фронту і радіус дії російської артилерії становлять значну загрозу, оскільки його падіння може призвести до оточення Росією Костянтинівки, Краматорська і Слов'янська. Таким чином, незважаючи на несподіванку української атаки в Курській області та її значні політичні вигоди, в самій Україні навряд чи можна спостерігати райдужну картину. Російське командування, як і раніше, зосереджене на наступі в Донецькій області, використовуючи піхоту, бронетехніку та авіацію. Це може принести свої плоди.

Україна розраховує на те, що в кінцевому підсумку для протидії її наступу в Курській області Росії може знадобитися перекидання військ з інших окупованих територій України. Американські офіційні особи припускають, що російські війська вже частково виведені з Криму, Херсонської та Запорізької областей і можуть бути перенаправлені через окуповані Донецьку та Луганську області для протидії курському наступу ЗСУ. Українські джерела також повідомляють, що російські війська можуть бути відведені з Харківського фронту.

Але, що дуже важливо, немає жодних ознак відведення російських військ на Донбасі. Якщо це правда, то це свідчить про рішучість Москви віддати пріоритет цьому наступу, навіть незважаючи на те, що українські війська продовжують утримувати свою перевагу в Курській області. Незважаючи на великі втрати, успіхи Росії на Донбасі додають їй сил.

Однак кілька факторів все ще можуть підірвати рішучість Москви. По-перше, якщо Україна продовжить досягати успіху в Курську, Росії, можливо, доведеться відвести більше сил з окупованих територій, що потенційно послабить її оборонні позиції. Це може розширити діапазон ударів українських безпілотників, що ще більше підірве можливості Росії з нанесення ударів на далекі відстані.

"По-друге, українські бригади, що наразі проходять підготовку, можуть бути розгорнуті для посилення Курської або Донецької областей, залежно від того, де російські сили виявляють ознаки слабкості. Така гнучкість може дозволити Києву у 2025 році організувати контрнаступ, а не просто черговий натиск на окупований Донбас", – пише видання.

Не можна забувати і про Кримський півострів. Знищення Україною Чорноморського флоту і "прискорений демонтаж" російської мережі ППО в Криму призвели до того, що російські війська на півострові перейшли до оборони.

"Почастішали партизанські атаки, і українська розвідка припускає, що Крим стане наступною ціллю, а Керченський міст, який вже часто стає об'єктом українських диверсій, імовірно, буде зруйновано найближчим часом. У той час як звичайний наступ для повернення Криму здається амбітним, переміщення російських сил для зміцнення Донбасу і Курська може відкрити двері для збільшення таємних операцій України на півострові", – вважають автори матеріалу.

Перспективи контрнаступу ЗСУ: інші думки

Ще в липні 2024 року аналітики Royal United Services Institute (RUSI) стверджували, що ЗСУ поки що не матимуть можливостей для контрнаступу, оскільки окрім провалу минулорічної операції, є ще й інші проблеми, а також альтернативні шляхи, які ведуть до перемоги. Зазначалося, що необхідно завдавати далекобійних ударів по підприємствах та інфраструктурі, які є генераторами доходів бюджету РФ. Ці удари повинні йти разом із поглибленням санкцій проти РФ з боку Заходу.

Зі свого боку, ветеран війни, громадський активіст Олег Симороз говорив, що для початку контрнаступу Україні потрібно вирішити низку проблем. Однією з таких він назвав фортифікаційні споруди.

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