Аналітики детально описали, яка стратегія може допомогти ЗСУ перемогти росіян.

ЗСУ поки не матимуть можливостей для контрнаступу, оскільки крім провалу минулорічної операції, є ще й альтернативні шляхи.

Про це заявили аналітики Royal United Services Institute (RUSI). В своєму звіті вони детально описали, що було не так з контрнаступом 2023 року, який почався на початку літа, але зазнав невдачі.

При цьому експерти з Defense Express звернули увагу, що якщо дивитися не на події річної давнини, а на найближче майбутнє, то у звіті RUSI сказано, що для України "відновлення наступальних операцій у найближчому майбутньому нежиттєздатне".

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На це є кілька причин. Перша з них та, що літом 2023 року ЗСУ сконцентрували 12 бригад на 30 км ділянці фронту проти шести полків в глибокій обороні. Але він фактично одразу був приречений, бо покладався на швидкий прорив оборони й активну маневрову фазу, як під час наступальної операції у Харківській області, яка стала "ідеальним штормом" через розрідженість сил окупантів.

По-друге, несподіванки для ворога не вийшло через витік секретної інформації у США про плани ЗСУ, проведенням Кремлем масової мобілізації, бетонуванням ворожої оборони та відтягуванням часу наступом на Бахмут силами завербованих засуджених. На це ще й наклалась недостатня допомога західних партнерів, блокування передачі певних видів озброєння США (касетних боєприпасів та ATACMS). А саму наступальну операцію проводили недокомплектні та мало підготовлені бригади.

В даний час, коли у ЗСУ для будь-яких активних дій не вистачає озброєння для 14 бригад умовного резерву, коли окупанти продовжують штурмувати і не мати разом з тим браку людських ресурсів. Крім того, за даними аналітиків, досі блокується використання деяких видів далекобійного озброєння. При цій всій ситуації - ще один контрнаступ буде лише невдалим дублем, констатували в RUSI.

При цьому, як зазначили у RUSI, поки йде накопичення необхідних ресурсів для наступальних дій Україна використовує стратегію завдання максимальних втрат РФ, як на полі бою, так і у тилу. Бо здатність Кремля продовжувати агресію спирається на фінанси, які йдуть на оплату військам та випуск зброї і техніки.

Саме тому, необхідно завдавати далекобійні удари по підприємствах та інфраструктурі, які є генераторами доходів бюджету РФ. Ці удари мають йти поряд з продовженням посилення санкцій проти РФ з боку західних країн. Паралельно з цим необхідно стимулювати серед громадян РФ недовіру до рубля, з метою розгону інфляції, а загалом - до Кремля й місцевих влад шляхом демонстрації наочної вартості війни для росіян.

І поки ці кроки реалізуються необхідно набирати війська, відповідно їх оснащувати, готувати значно довше та якісніше з урахуванням реалій поля бою та готовності діяти у чіткій взаємодії на загальнобригадному та корпусному рівні.

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