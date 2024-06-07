ЗСУ відтіснили російських окупантів від каналу біля Часового Яру.

Українські Сили оборони успішно контратакували та відбили у російських військ селище Калинівка на північ від Часова Яру. Про це повідомляє аналітик Bild Юліан Рьопке.

В аналізі зазначається, що під час наступу на Часів Яр на захід від Бахмута російська армія використовує тактику подвійного удару. ЗС РФ безпосередньо атакують мікрорайон "Канал" на сході міста, а також обходять його з флангів.

У Bild нагадують, що наприкінці квітня російські окупанти просунулися на півдні і досягли каналу Сіверський Донець - Донбас. На півночі вони нещодавно захопили селище Калинівка і також вийшли до каналу. При цьому мікрорайон "Канал" повністю зруйнований, але залишається в руках українських захисників.

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Однак, як пише Bild, днями ЗСУ успішно контратакували і відбили Калинівку.

"Українські війська відбили більшу частину Калинівки і відтіснили російських окупантів від каналу біля Часового Яру", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті

Нещодавно Росія перекинула термобаричні гранатомети на Часів Яр, однак незважаючи на сильні обстріли, українські військові пішли в контратаку. Окупанти думали, що швиденько захоплять місто і воно буде для них легкою здобиччю, але натомість потрапили в пастку. Зараз у Часовому Яру тривають важкі бої на виснаження.

Військовий експерт Михайло Жирохов зазначав, що наразі більше уваги приділено ситуації на Харківщині попри те, що на Донеччині ситуація потребує конкретних дій.

Він зазначив, що поблизу міста Часів Яр окупанти вже мають плацдарм на правому березі каналу Сіверський Донець - Донбас і форсують його дуже потужно. Експерт вважає, що це "неприємні дзвіночки" для України, які можуть свідчити про прискорення відступу ЗСУ.

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