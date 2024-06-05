Один із найактивніших напрямків: в ЗСУ розповіли, що відбувається під Часовим Яром

Протягом минулої доби втрати ворога на цьому напрямку склали близько 200 осіб.

Російсько-українська війна триває й РФ не полишає спроб захопити Часів Яр Донецької області, повідомив в ефірі телемарафону Назар Волошин – речник ОСУВ "Хортиця".

"Це один із найбільш активних напрямків – Часів Яр. Там ворог не полишає спроб, усіляко намагається зайняти ці панівні висоти, на яких знаходиться Часів Яр. Активні бойові зіткнення тривають на напрямку, ворог намагається окупувати Кліщіївку та Андріївку, щоб відкинути наших захисників до каналу Сіверський Донець-Донбас. Ну і основні штурми та обстріли проводить ближче до Іванівського", – сказав Волошин.

Він також додав, що РФ кидає велику кількість сил та засобів задля захоплення міста, однак наразі йому не вдається просуватися на цьому напрямку.

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"Протягом минулої доби було зафіксовано понад 1100 мінометних та артилерійських обстрілів на тому напрямку, саме на район Часового Яру припало 310 обстрілів з різних видів озброєння. Більшість із низ приходиться на південну частину міста. Загалом, ворожа авіація завдала 7 авіаударів, скинувши 4 КАБи. Ворог також провів чотири штурми, близько 70 окупантів було знищено, ще 130 – отримали поранення. Одного російського воїна було взято в полон", – додав Волошин.

Російсько-українська війна триває: важливі новини

Напередодні в Генштабі повідомили, що Сили оборони України у Харківській області посилюють передній край оборони. На цьому напрямку тривають активні бойові дії в районі Вовчанська.

На думку військового оглядача BILD Юліана Рьопке, ЗСУ різко змінили тактику і почали завдавати ударів вглиб російської території американськими ракетами. Він відзначає, що навіть російські пропагандисти почали звертати на це увагу.

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