Стверджується, що високопоставлені чиновники вважають, що доказ того, що вони є "борцями" і "переможцями", допоможе переконати обраного президента підтримати їх.

Україна сподівається уповільнити наступ Росії та перехопити ініціативу на фронті до моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента США. Про це пише Financial Times.

Стверджується, що високопоставлені чиновники вважають, що доказ того, що вони є "борцями" і "переможцями", допоможе переконати обраного президента підтримати їх.

Видання повідомляє з посиланням на військових чиновників і аналітиків, що наступні кілька місяців "стануть вирішальним етапом війни, оскільки Україна намагається стабілізувати свою оборону і зміцнити свої позиції на сході на випадок, якщо Трамп змусить її до переговорів з Путіним".

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Однак, уточнює видання, українська влада визнає, що "їй важко стримувати більш чисельну і краще оснащену російську армію в умовах нестачі особового складу". Тому вона планує набрати додаткові війська, хоча зусилля із залучення новобранців ускладнюються тим, що військова служба не має фіксованого терміну.

Війна в Україні - ситуація на фронті

Ситуація в районі Курахового "надзвичайно не проста", заявив військовий експерт, полковник запасу ВМС ЗСУ Владислав Селезньов. Він зазначив, що зараз лише питання часу, коли Силам оборони доведеться відійти від Курахового та найближчих населених пунктів.

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