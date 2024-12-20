Обраний президент назвав викопне паливо "рідким золотом".

Обраний президент США Дональд Трамп, що Європейський союз має закуповувати американську нафту і газ, щоб компенсувати "величезний дефіцит" з найбільшою економікою світу. Якщо ж блок відмовиться, то на нього чекають нові мита.

"Я сказав Європейському союзу, що вони повинні компенсувати свій величезний дефіцит зі США шляхом масштабних закупівель нашої нафти та газу. В іншому випадку - тарифи на повну котушку", - ідеться в повідомленні Трампа.

Під час передвиборчої кампанії Трамп обіцяв збільшити обсяги буріння нафтових свердловин у США і назвав викопне паливо "рідким золотом".

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Ціни на міжнародний нафтовий еталон Brent знизилися на 0,4% до 72,61 долара за барель у п'ятницю. Ф'ючерси на нафту марки West Texas Intermediate знизилися на 0,4% до 69,14 долара за барель.

Варто зазначити, що 8 листопада глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що під час бесіди з новообраним президентом США Дональдом Трампом вона висловила пропозицію, щоб США постачали Євросоюзу більше зрідженого природного газу замість російських поставок.

За її словами, Європа все ще отримує багато ЗПГ із Росії.

"Чому б не замінити його американським ЗПГ, який дешевший для нас і знижує наші ціни на енергоносії?" – додала вона.

Політик зазначила, що це питання також може обговорюватись в рамках дефіциту торговельного балансу між США та ЄС.

Політика Трампа щодо ЄС - останні новини

Експерти Bank of America вважають, що інвестори недооцінюють ризики торгової війни за президентства Трампа. Вони прогнозують 5% падіння валют ринків, що розвиваються, у першій половині 2025 року.

Ще під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово заявляв, що запровадить нові мита щодо товарів із низки країн, як-от Китай і Мексика. Крім того, він неодноразово обіцяв підвищити мита на товари з ЄС.

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