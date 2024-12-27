Схоже що українці вичерпали запаси ракет, а нових вже не дають.

У середині листопада Україна отримала довгоочікуваний дозвіл на використання західних ракет для ударів по Росії. Після активного їх використання в перші дні сьогодні Україна помітно зменшила інтенсивність ракетних ударів по РФ, пише The New York Times.

За словами високопосадовців НАТО, застосування цих ракет було ефективним, хоча ефект був обмеженим і не змінив траєкторію війни. Але війна також не загострилася, як дехто боявся.

Адмірал Роб Бауер, найвищий військовий офіцер НАТО, нещодавно заявив, що удари ракет ATACMS "серйозно вразили низку" збройових заводів і складів боєприпасів у Росії. За його словами, це змусило Росію перенести багато матеріально-технічних об’єктів подалі від фронту.

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"Їм не подобається, що ATACMS надходять у їхню власну країну повітрям — їм не подобається, тому що вони ефективні. Це обмежує їхню здатність ефективно воювати на фронті, і це те, чого ви хочете. Тоді питання в тому, чи достатньо цього для перемоги?" — сказав адмірал Бауер в одному інтерв’ю на початку грудня.

На той момент, коли Україна отримала дозвіл на удари по РФ, у неї залишалося, ймовірно, лише близько 50 ракет ATACMS, заявили NYT двоє американських чиновників. За їхніми словами, шансів отримати більше не було. Обмежені американські поставки вже були призначені для розгортання на Близькому Сході та в Азії.

Офіційні особи у Великобританії, які слідом за Байденом дозволили Україні використовувати британські ракети Storm Shadow по території Росії, також нещодавно заявили, що їм нема чого надати більше.

Посилаючись на дані Міністерства оборони Росії та російських військових блогерів (цим джерелам УНІАН не радить довіряти взагалі), NYT пише, що після отримання дозволу від партнерів Україна здійснила щонайменше півдюжини ракетних ударів по території РФ, в яких сукупно використала щонайменше 31 ракету ATACMS та 14 ракет Storm Shadows.

За словами офіційних осіб та аналітиків, найбільш руйнівною була атака ракетами Storm Shadows, здійснена 20 листопада по бункеру російського командування поблизу міста Мар’їно на Курщині.

NYT також нагадує, що вже 21 листопада Росія завдала демонстративного удару ракетою "Орєшнік" по Дніпру, назвавши це відповіддю за удар по Мар'їно. А 27 листопада начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов зателефонував у Вашингтон, щоб обговорити ризики "ескалації". Після цього дзвінка Україна два тижні не запускала ATACMS чи Storm Shadows, додає видання.

Деякі аналітики стверджують, що Україна зменшила кількість ракетних ударів, тому що спочатку цілями були російські об’єкти, які вона давно хотіла вразити. Зараз, коли залишилося небагато ракет, Україна притримує їх на випадок, якщо трапляться дуже ласі цілі.

Війна в Україні: останні новини

Як писав УНІАН, російські окупанти намагаються висадитися на один із найбільших островів у гирлі Дніпра – Козацький. Також противник намагається захопити невеликий плацдарм на правобережжі, щоб здійснювати вогневий вплив на ЗСУ.

Також ми розповідали, що HIMARS "розніс" польову нараду окупантів. В результаті артилерійського удару було ліквідовано трьох російських військових у званні капітана. Крім того, вдалося уразити щонайменше п'ять одиниць ворожої техніки.

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