За словами речника Сил оборони півдня Владислава Волошина, це острів Козацький.

Російські окупанти намагаються висадитися на один із найбільших островів у гирлі Дніпра – Козацький. Про це в етері Київ24 повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Ситуація на Придніпровському напрямку непроста, адже противник не припиняє артилерійські обстріли, удари по правому берегу дронами, реактивними системами залпового вогню, авіаційні удари із застосуванням керованих авіабомб і некерованих авіаційних ракет", – розповів він.

Як зазначив речник, противник намагається захопити невеликий плацдарм на правобережжі, щоб здійснювати вогневий вплив на ЗСУ, ще більше завдавати ударів по населених пунктах, розташованих неподалік лінії бойового зіткнення, зокрема, на певній відстані від узбережжя Дніпра. Також, за даними військового, окупанти намагаються тримати під контролем відповідні протоки, річище Дніпра.

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"Протягом останнього часу найбільше таких дій ворог провів щодо острова Козацький. Це один із найбільших островів у гирлі Дніпра. Крім того, противник намагається висадитись на острів Великий Потьомкін, до того були спроби – на острів Забич. А на півдні проводить форсувальні дії, що більш схоже на пошуково-розвідувальні – у найвужчому місці Дніпра – біля Антонівських мостів", - сказав Волошин.

Він також пояснив, чи є в окупантів спроможності форсувати річку Дніпро.

"Варто чітко зрозуміти, що маємо на увазі під словом "форсувати". Якщо йдеться про те, щоб лише переплисти річку – це одна справа. Зовсім інше завдання полягає в тому, щоб здійснити форсування великими силами, закріпитися і далі продовжувати бойові дії", - зазначив Волошин.

Щодня, за його інформацією, окупанти проводять від 5 до 7 таких штурмів, які здійснюються невеликими групами. Волошин наголосив, що ЗСУ намагаються ліквідувати всі групи ще на початку руху – тільки окупанти сідають у човни.

Він заявив, що форсування великими силами – серйозна операція, яка потребує чималої підготовки, яку неможливо приховати від сучасних засобів розвідки.

"Таке велике скупчення, перекидання в район зосередження – просто неможливо приховати. Чи можуть вони? Нехай спробують", – наголосив Волошин.

Ситуація на Херсонському напрямку – останні новини

Нещодавно речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповів, що російські окупанти щодня проводять так звану розвідку боєм, намагаючись невеликими штурмовими групами вибити з позицій підрозділи ЗСУ. За його словами, водночас підготовки до великого форсування Дніпра наразі розвідка не бачить.

Він додав, що ситуація на Придніпровському напрямку декілька тижнів залишається майже незмінною – щодня відбувається по кілька штурмів. Проте ворог не зменшує обстріли Херсона та населених пунктів, прилеглих до Дніпра.

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