Авіація та ракетні війська за добу завдали ударів по 16 місцях зосередження сил окупантів, також у числі уражених об’єктів пункт управління ворога, артилерійські засоби та склад боєприпасів.
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні. Зокрема, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Підрозділами ракетних військ нанесено ураження по пункту управління, 3 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 10 артилерійських засобах та по складу боєприпасів противника.
Щодо ворожих ударів по Україні Генштаб інформує, що за минулу добу росіяни завдали 5 ракетних та 60 авіаційних ударів, здійснили 47 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Крім того, сьогодні вночі, окупанти атакували Україну, застосувавши 29 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" Нашою протиповітряною обороною знищено 24 ворожих "шахеди".
Війна в Україні: новини
Учора СБУ повідомила про знищення ворожого комплексу протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" на Білгородщині в РФ. Дрони спецслужби атакували "Тріумф" вночі 4 жовтня. Один такий комплекс коштує приблизно $1,2 млрд.
На викладених у російських соцмережах відео чути близько 20 вибухів в місці розташування "Тріумфа" та його радіолокаційної системи. Після атаки в сусідніх населених пунктах зникло світло.
Це вже другий комплекс "Тріумф", який СБУ "забавовнила" впродовж місяця. Перший було уражено в Криму 14 вересня.