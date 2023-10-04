Це вже другий комплекс "Тріумф", який СБУ "забавовнила" впродовж місяця.

Україна знищила черговий дорогоий комплекс протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" на Білгородщині в РФ. Як повідомило УНІАН джерело у Службі безпеки України, цієї ночі дрони спецслужби атакували стратегічний комплекс "Тріумф" біля російського Білгорода.

Один такий комплекс коштує приблизно 1,2 млрд доларів.

На викладених у російських соцмережах відео чути близько 20 вибухів в місці розташування "Тріумфа" та його радіолокаційної системи. Після атаки в сусідніх населених пунктах зникло світло.

Відео дня

Наш співрозмовник нагадав, що це вже другий комплекс "Тріумф", який СБУ "забавовнила" впродовж місяця. Перший було уражено в Криму 14 вересня.

"Після таких "тріумфальних бавовн" в СБУ радять росіянам подумати над новою назвою для цього комплексу", - додало джерело.

СБУ знищила російську ППО у Євпаторії - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 14 вересня Служба безпеки України та Військово-морські сили знищили російський комплекс ППО "Тріумф" у тимчасово окупованій Євпаторії. Спочатку безпілотники СБУ вразили "очі" комплексу - радари та антени. Завдяки цьому вдалося вивести з ладу радіолокаційні станції. Після цього підрозділи українських ВМС двома крилатими ракетами "Нептун" вдарили по пускових комплексах.

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