'Ми тут ніби в іншому світі': українці стримують окупантів в очікуванні шторму зі США, - AP

Військові зосереджені на виконанні бойових завдань тут і зараз, але не приховують занепокоєння через зміну політичної ситуації у США.

Українські солдати зосереджені на стримуванні російського просування та підготовці до майбутніх подій, включаючи політичні зміни у США, пише Associated Press.

У Харківській області чотири дрони, спочатку призначені для скидування бомб, тепер заповнюють їжею, водою та грілками для рук, і запускають їх до лінії фронту, де ті досягають цілі за 15 хвилин польоту.

Командир підрозділу "Кіт", керує безпілотником із підвального приміщення, яке він жартома називає їхнім Airbnb. Користуючись камерою нічного бачення, він скидає 10-кілограмові пакунки якомога ближче до позицій, де п’ятеро піхотинців стримують російські війська у холодні осінні дні. Ці постачання розраховані на дво-триденне забезпечення.

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"Кіт" не дуже міркує про майбутнє, однак розуміє, що переобрання Дональда Трампа може вплинути на його життя, хоча наразі це лише предмет для обговорень політиків. "Ми намагаємося всіма силами знищити їх і відвоювати наші території, щоб далі не пішло, щоб більше не було зруйнованих міст і знищених життів," — пояснює він. "Нам потрібно зосередитися на сьогоденні в нашій роботі і намагатися робити це ефективно тут і зараз". Водночас він відчуває наближення шторму.

У Харківській області Росія все частіше застосовує плануючі бомби та безпілотники, завдаючи значних руйнувань. У Донецькій і Запорізькій областях її війська продовжують наступ. За даними розвідок США, Південної Кореї та України, на Курський прикордонний район було направлено до 12 000 північнокорейських військових для підтримки російських позицій.

Трамп, який свого часу назвав президента Росії Володимира Путіна "досить розумним" за його рішення розпочати війну проти України, не раз критикував американську допомогу Україні. Зокрема, він охарактеризував Володимира Зеленського як "найбільшого продавця на землі" за успішне отримання підтримки США. Сам Зеленський був одним із перших світових лідерів, хто привітав Трампа, зазначивши, що вони обговорювали способи припинення "російської агресії проти України".

До інавгурації Трампа 20 січня адміністрація Байдена планує надати Україні максимальну допомогу, щоб допомогти утримати російські війська й мати кращу позицію для можливих мирних переговорів. У відповідь Росія також посилює свої дії, що може зробити найближчі тижні критично важливими для обох сторін.

Солдат із позивним "Авіатор, який запускає дрони з постачаннями, каже, що зосереджується на виконанні своєї роботи та сподівається на краще. Він вважає ключовим, скільки часу залишається до світанку, коли російські війська можуть помітити і збити безпілотники:

"Відчуваєш, що ти корисний, що ти в потрібному місці, що від твоєї праці залежить життя і здоров’я наших братів. Ми просто робимо свою роботу, у нас немає часу турбуватися про вибори".

"Товстий", який займається ремонтом безпілотників, наголошує, що добре розуміє, що відбувається на окупованих територіях. Бувши колишнім піхотинцем, він воював у Бахмуті й бачив, як місто зруйнували російські війська. Він зізнається, що інколи новини викликають бажання все залишити, але це просто неможливо. "Ми тут ніби в іншому світі," — зазначає він. "Коли ви бачите, що ваші товариші поранені або вбиті, це вас мотивує."

Війна в Україні: важливі новини

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Російські загарбники просунулися на сході – ворог окупував Рівнопіль Донецької області.

"Ворог окупував Рівнопіль, а також просунувся біля Плехового, Нової Іллінки, Новодмитрівки, в Петрівці, Антонівці, Вознесенці та Новоселидівці", – повідомляє проєкт DeepState.

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