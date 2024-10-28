НАТО посилить підтримку України на тлі розгортання військ КНДР, - Рютте

В Альянсі вважають, що розгортання військ Північної Кореї на Курщині також є знаком про зростання відчаю у Путіна, бо ініціатор війни проти України не може продовжувати свій наступ без закордонної підтримки.

В Організації Північноатлантичного договору мають намір посилити військову підтримку України на тлі розгортання військ Північної Кореї в Росії для війни проти України. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час короткого брифінгу у Брюсселі.

Рютте розповів, що сьогодні вранці делеція з Республіки Корея (Південної Кореї), яка є близьким партнером Альянсу, повідомила Північноатлантичній раді та іншим партнерам з Тихоокеанського регіону - Австралії, Японії і Новій Зеландії, про дедалі більше залучення Північної Кореї до незаконної агресивної війни Росії проти України.

"Сьогодні я можу підтвердити, що війська Північної Кореї були відправлені в Росію і що підрозділи Північної Кореї були розгорнуті у Курській області", - наголосив Рютте.

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У цьому зв'язку, генсек Альянсу сказав, що таке розміщення являю собою три момент.

"По-перше - це значна ескалація тривалого залучення КНДР у протиправній війні Росії. По-друге - це ще одне порушення резолюції Ради безпеки ООН. І по-третє - це небезпечне розширення Війни Росії", - сказав Рютте.

Як відзначив Рютте, Альянс закликає Росію і Північну Корею негайно припинити ці дії.

За його словами, поглиблення військової співпраці між РФ і КНДР - це загроза для безпеки тихоокеанського регіону і євроатлантичного регіону.

"Це підриває мир на Корейському півострові і підживлює війну Росії проти України", - додав Рютте.

Він зазначив, що Північна Корея вже надала Росії мільйони одиниць артилерійських снарядів та балістичні ракети, і це підживлює найбільший конфлікт у центрі Європи та підриває глобальний мир і безпеку.

"В обмін Путін надає Північній Кореї військові технології та іншу підтримку для обходу міжнародних санкцій", - наголосив Рютте.

Генеральний секретар Альянсу додав, що це підкреслює важливість спільної єдності демократій для відстоювання цінностей та відповіді на спільні безпекові виклики.

"Але, розгортання військ Північної Кореї на Курщині також є знаком про зростання відчаю у Путіна. Понад 600 тисяч російських солдатів було вбито або поранено у війні Путіна і він не може продовжувати свій наступ на Україну без закордонної підтримки. Це через те, що українці борються з мужністю, стійкістю та винахідливістю", - сказав Рютте.

Водночас, він сказав, що союзники НАТО продовжать підтримувати вільну і демократичну Україну, бо безпека України - це безпека Альянсу.

"Сьогодні ми обговорили потребу ще більше посилити військову підтримку України", - сказав Рютте.

Він додав, що активно ведуться консультації з союзниками, Україною та Індо-тихоокеанськими партнерами щодо розвитку ситуації та уважно відстежують ситуацію.

Сьогодні впродовж дня у Рютте заплановані телефонні розмови з президентом Південної Кореї Юн Сок Йолем та міністром оборони України Рустемом Умєровим.

Війська КНДР на фронті

Як відомо, видання Forbes з посиланням на перехоплені радіопереговори російських військових повідомляло, що російські загарбники таємно перекидають перших солдат з КНДР у напрямку виступу на Курщині, який перебуває під контролем ЗСУ. Перехоплені ГУР переговори підтверджують, що тисячі військовослужбовців КНДР почали прибувати.

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