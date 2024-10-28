Розгортання сил КНДР в Курську не відображено в документах.

Перші військові Північної Кореї, ймовірно, вже досягли лінії фронту у Курській області.

Як повідомляє Forbes з посиланням на перехоплені радіопереговори російських військових, загарбники таємно перекидають солдат КНДР у напрямку виступу на Курщині, який перебуває під контролем ЗСУ.

Перехоплені ГУР переговори підтверджують, що тисячі військовослужбовців КНДР почали прибувати. У одній з розмов двоє військових чиновників РФ говорили про водія вантажівки КАМАЗ на ім'я Андрій Свериденко, якого зупинили при в'їзді до Курська. Декілька таких автівок затримала війська поліція РФ на трасі в Курській області, оскільки один з КАМАЗів мав цивільний номер. Те, що транспортний засіб "не мав бойового призначення", викликало занепокоєння у силовиків.

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У виданні зазначили, що розгортання сил КНДР в Курську не відображено в документах.

"Партія північнокорейських солдатів Свериденко призначалася для 810-ї бригади морської піхоти російського флоту, яка намагається відбити український наступ на східному краї Курської дуги в районі села Руська Конопелька. Українські безпілотники та артилерія поки що стримують росіян", — пише Forbes.

У виданні нагадали, що підрозділи морської піхоти відомі своєю жорстокістю і поганою дисципліною. Так, 155-а морська піхотна бригада нещодавно захопила та стратила дев'ятьох українських операторів безпілотників.

Війна в Україні - участь КНДР

За даними української розвідки, в Росію з КНДР вже перекинули близько 12 тисяч військових, у тому числі трьох генералів та 500 офіцерів. Це підтверджують також розвідки низки інших держав.

26 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що влада РФ налаштована на продовження війни проти України, і тому солдати з Північної Кореї вже найближчим часом можуть бути на полі бою.

Очікується, що сьогодні, 28 жовтня, генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Марк Рютте виступить з офіційною заявою про розгортання військ Північної Кореї в Росії.

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