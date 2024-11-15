Місцеві росіяни їм не раді: український воїн про війська з КНДР в Курській області

Північнокорейські війська легко сплутати з бурятами, каже Овчаренко.

Північнокорейські війська в Курській області вже фіксуються. Про це в ефірі "Radio NV" повідомив військовослужбовець Сил оборони України Віталій Овчаренко.

"Я та мій підрозділ ще не стикалися з північнокорейськими військами. Взагалі насправді вони фіксуються. Але на цю хвилину в мене немає конкретних данних, що до чого. Адже їх можна на певному рівні з бурятами переплутати. То ж хай краще цю інформацію офіційні речники озвучують", – розповів Овчаренко.

Він також розповів, як місцеве населення Курської області реагує на інформацію про появу північнокорейських військових на їхній землі. За його словами, місцеве населення не раде цій інформації.

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"Ми місцевих інформували, що росіяни залучають (північнокорейські війська, – УНІАН). Їм це, звісно, не подобається. Вони кажуть – о господи, ще й цих, хто наступний буде? Їх це все не радує", – сказав військовослужбовець.

Ситуація в Курській області: що треба знати

Напередодні аналітики DeepState повідомили про нову наступальну операцію російських загарбників у Курській області. Експерти відзначають, що окупанти провели 5 штурмових дій, однак успіхів не мали.

Тим часом у Держдепі США офіційно підтвердили інформацію про участь північнокорейських військ на території Курської області.

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