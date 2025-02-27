Попереду важливі раунди обговорень, зазначили у міністерстві.

В Міністерстві закордонних справ України розкрили позицію відносно перспективи розміщення міжнародного контингенту на території України, як одної з гарантій майбутньої безпеки у разі завершення війни.

Як передає кореспондент УНІАН, речник МЗС Георгій Тихий на брифінгу нагадав, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга збробив важливу заяву про потребу розширення дискусії стосовно міжнародного контингенту з лише сухопутної складової до гарантування безпеки України у повітряному просторі і у морі.

"Ми вважаємо, що якщо наші партнери і союзники готові вести розмову, обговорювати можливу відправку цих контингентів для забезпечення довгострокового миру і безпеки в Україні, то цілком можливо говорити і про безпеку неба - про захист і закриття українського неба, у тому числі патрулювання літаками наших союзників і партнерів", - наголосив Тихий.

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Також він додав, що навіть якщо Сили оборони України прогнали Росію з Чорного моря, росіяни можуть продовжувати перешкоджати свободі мореплавства у морі.

"Будь-яка довгострокова безпека має передбачати посилену присутність наших союзників у Чорному морі, у повітрі", - заявив Тихий.

Речник додав, що треба думати комплексно, оскільки лише сухопутній компонент - це один з можливих компонентів.

"Загалом, закриття неба, не менш, а може навіть більш важливе, ніж присутність сухопутних військ або якихось компонентів на землі. Тому що, саме домінування Росії в небі, станом на зараз, дозволяє їй, у принципі, превалювати на полі бою, досі тероризувати українські міста, громади, села. Саме це є ключовим елементом", - наголосив Тихий.

За його словами, Україна вже говорить про це з союзниками.

"У нас попереду важливі раунди обговорень цих безпекових зобов'язань і гарантій, довгострокових для України", - сказав Тихий.

Зокрема, йдеться про зустріч лідерів країн Європейського Союзу, яка відбудеться 6 березня.

Водночас, речник відповів на уточнююче питання, чи влаштовує Україну бачення президента Франції Еммануеля Макрона, на думку якого, цей контингент не має бути бойовим і не має розміщуватися на лінії фронту.

"Давайте не протиставляти, як бачить Франція і як бачимо ми. Станом на зараз немає ні суперечки, ні якогось протистояння позицій. Є широка європейська дискусія, яка триває з цього приводу, у якій ми беремо участь. У рамках цієї дискусії різні країни висловлюють поки що свої думки, ідеї, пропозиції і бачення, як це може відбуватися, - повідомив Тихий. - Тому, ранувато казати про конкретні цифри, місця розташування, який саме це буде контингент, де він буде знаходитися. Це поки що рано".

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський вважає, що в разі досягнення угоди про припинення бойових дій, міжнародний контингент, який може бути розгорнутий для підтримання миру вздовж лінії фронту, має становити 100-150 тисяч європейських військових. Водночас, на думку президента, без участі США розгортання міжнародного контингенту на території України неможливе.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що його країна готова надати гарантії безпеки Україні. Крім того, він зазначив, що використання європейських військ як миротворців не обов'язково має означати, що вони перебуватимуть на лінії фронту.

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