Еммануель Макрон зробив низку заяв про гарантії безпеки і про миротворців.

Франція готова надати гарантії безпеки Україні, заявив президент Франції Еммануель Макрон. Крім того, він зазначив, що використання європейських військ як миротворців не обов'язково має означати, що вони перебуватимуть на лінії фронту.

Але вони позначать свою присутність в Україні як гарантію, зазначив він під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом перед журналістами, пише Sky News.

Також Макрон сказав, що рішучість США знову вступити у війну "є джерелом невизначеності" для кремлівського диктатора Володимира Путіна.

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Трамп же зазначив, що війна "може закінчитися протягом кількох тижнів", а також заявив, що Путін дозволить розмістити в Україні європейських миротворців у рамках потенційної мирної угоди.

Інші заяви Трампа і Макрона в контексті України

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп виступив із новими заявами про війну в Україні та корисні копалини. Він зазначив, що війна в Україні може перерости в Третю світову, і у Вашингтоні мають намір не допустити такого сценарію.

Крім того, Макрон відповів на скандальні заяви Трампа про "диктатуру" Зеленського. Він заявив, що Зеленський легітимний і є "обраним президентом вільної системи" - на відміну від Путіна.

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