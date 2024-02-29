Андрій Демченко зазначив, що росіяни проходили навчання в Білорусі.

На території Білорусі немає потужного російського угруповання. Москва вивела свій контингент, який проходив навчання.

"Можу зазначити, що на території Білорусі Росія не має достатніх сил для того, щоб вчинити дії по відношенню до нашої країни, вчинити вторгнення", - розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

За його словами, Росія вивела свої підрозділи, які були на території Білорусі, а це могло бути від 10 до 12 тисяч особового складу, який проходив підготовку.

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"І після того, як РФ вивела їх на територію своєї держави, то в рамках нових ротацій вона не завела. Тобто фактично на території Білорусі зараз немає такого потужного угруповання російських військ, яке могло б становити загрозу для України", - підсумував представник ДПСУ.

Війська РФ у Білорусі - останні новини

Партизанський рух українців і кримських татар "Атеш" повідомив про прибуття великої колони російської техніки до Мінська. Пізніше вони повідомили, що на їхніх знімках не російська військова техніка, а білоруська.

Зі свого боку "Беларускі гаюн" наголосив, що ешелон нібито помітили на станції Озерище, а це станція навантаження для перевезення підрозділів 120-ї механізованої бригади ЗС Білорусі, яка розташовується біля військового містечка бригади.

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