Колона російської бронетехніки прибула до Мінська.

У Білорусі зафіксували прибуття російської військової техніки. Про це повідомляє військовий рух українців і кримських татар "Атеш".

"Агенти "Атеш" повідомили про прибуття великої колони техніки до Мінська", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загалом зафіксовано близько 60 одиниць, з яких основна частина це БМП-2 (бойові машини піхоти на гусеничному ходу) і 4МТ-ЛБ (багатоцільовий транспортер-тягач, легкий броньований).

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"Рашисти продовжують використовувати територію Білорусі, у своїй злочинній війні. Наші прихильники в Республіці Білорусь, уважно відстежують кожен крок військ РФ", - йдеться в повідомленні.

Можлива війна РФ з НАТО

Інститут вивчення війни повідомив, що президент РФ Володимир Путін почав підготовку до військової агресії проти НАТО. Зазначалося, що про це свідчать два його укази від 26 лютого, які офіційно відновлюють Московський і Ленінградський військові округи. Таким чином, у РФ також розформовується Західний військовий округ (ЗВО), який міноборони РФ сформувало 2010 року шляхом з'єднання цих двох округів - МВО і ЛВО. За даними аналітиків, раніше ЗВО охоплював російський кордон з Україною, Білоруссю та країнами Балтії. Його стратегічні завдання включали спостереження за операціями ЗС РФ в Україні після початку повномасштабної війни, а також підготовку до можливого протистояння з НАТО. Тепер ЛВО проходитиме вздовж північно-східного кордону НАТО, а МВО - вздовж північно-східної частини України та Польщі. Це дасть змогу Москві одночасно "зайняти позицію" проти НАТО і спростити командування та управління військовими діями в Україні.

До Третьої світової війни готується самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Влада країни, що підтримує РФ, зміцнила плани бути "наскільки можливо" готовою до майбутньої конфронтації.

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