Підступну тактику ворожа армія намагається втілювати одразу у двох районах, а у Волновасі російські загарбники змушують студентів ремонтувати ворожу техніку.

Ворожі війска намагаються втілити нову тактику на фронті для введення в оману сил ЗСУ та здійснюють маневри в районі Нової Каховки та Армянська: там окупанти передислокують свої сили. Тим часом в ISW кажуть, що Україна вже почала контрольоване відведення військ у Бахмуті.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у ранковому звіті в понеділок, 6 березня, ці дії викликають невдоволення особового складу російських окупаційних військ.

"Для введення в оману Сил оборони України ворог маневрує, пересуваючи колони в районах населених пунктів Нова Каховка (Херсонська область) – Армянськ (тимчасово окупована територія Автономної республіки Крим). Ці дії викликають невдоволення особового складу російських окупаційних військ. Основна причина у відсутності достатньої кількості палива та навіть натяку на ефективність таких маневрів", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у Волновасі російські загарбники змушують студентів ремонтувати ворожу техніку. Там окупанти облаштували відповідну базу на фондах місцевого професійного технічного училища.

"В місті Волноваха Донецької області загарбники облаштували базу відновлення пошкодженої техніки на фондах місцевого професійного технічного училища. Студентів примусово залучають до ремонтних робіт", - кажуть в Генштабі

За добу Українські військові завдали нових ударів по окупантах

Нагадаємо, що станом на ранок 6 березня українські війська продовжують нищити окупантів та протидіяти військовій агресії РФ. Згідно з ранковим зведенням Генштабу, за добу ЗСУ відбили понад 95 атак росіян. Також українські військові завдали 12 авіаударів по місцях зосередження "живої" сили ворога. Найгарячіше було на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

Зі свого боку окупанти продовжують терор українських міст. За добу ворожі війска завдали 4 ракетних удари по Україні. Також окупанти реалізували 27 авіаударів й здійснили понад 70 обстрілів з РСЗВ.

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