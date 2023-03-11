Загалом за добу війська РФ здійснили 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по українських територіях.

За минулу добу війська РФ завдали понад два десятки смертельно небезпечних авіаударів по Донецький області. Внаслідок злочинних дій росіян, поранення отримали декілька місцевих жителів.

Згідно з ранковим зведенням Генштабу ЗСУ, за останні 24 години окупанти завдали 29 авіаційних та чотири ракетних удари по Донецькій області. Також пошкоджена цивільна інфраструктура.

"Є поранені мирні громадяни та пошкоджено цивільну інфраструктуру і житлові будинки", - сказано у зведенні.

Загалом за минулу добу окупанти здійснили 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі вчергове наголосили, що загроза завдання ракетних ударів залишається значною по всій території України.

За добу ЗСУ стримали шквал атак окупантів.

Нагадаємо, що станом на ранок 11 березня Збройні сили України відбили понад 100 атак ворога на сході країни. Окупанти посили свій тиск на декількох ділянках фронту. Зокрема, на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках.

Також в Генштабі кажуть, що росіяни все ще "мріють" вийти на адмінкордони Луганської та Донецької областей, однак ЗСУ не дають їм на це шансів.

Окрім цього, в Генштабі фіксують спроби росіян посили оборону на Запорізькому та Херсонському напрямках. Також лінію оборони ворог будує у прикордонних районах Брянської та Курської областей.

Як сьогодні зранку констатували аналітики ISW, швидше за все, це пов'язано з прагненням РФ залякати росіян можливим наступом ЗСУ.

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