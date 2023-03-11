Росія зміцнює свою оборону навіть у тих місцях, куди, імовірно, навіть не зайдуть українські війська.

Російська Федерація будує оборонні лінії у Білгородській та Курській областях з метою інформаційного тиску на росіян, і щоб показати їм, що Україна - це реальна загроза.

При цьому зміцнення рубежів на території тимчасово окупованого Криму має більш реальну військову мету - наразі війська РФ не впевнені, що зможуть стримати наступ ЗСУ в разі контратаки на півострів, кажуть аналітики Американського Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські війська продовжують встановлювати оборонні лінії в тилових районах далеко від нинішньої лінії фронту, а також в самій Росії, де, ймовірно, ніколи не будуть вестися бойові дії", - йдеться в звіті ISW.

Там посилаються на заяву Генштабу ЗСУ, який 10 березня констатував, що окупанти продовжують будувати укріплення вздовж кордону Курської області з Україною. Там, як кажуть в ISW, навряд чи коли-небудь почнуться повномасштабні бойові дії.

Також 10 березня глава тимчасово окупованого Криму Сергій Аксьонов відзвітував про будівництво оборонної лінії на півострові. В ISW кажуть, що нові укріплення знаходяться далеко від нинішньої лінії фронту на півдні України. На думку ISW, було б доречніше використовувати Російський персонал і техніку, які розміщені на цих лініях, на інших ділянках фронту з Україною.

Аналітики кажуть, що поки що на жодній з цих оборонних ліній війська РФ не розгорнули своїх сил. Тому їх спорудження ніяк не впливає на хід війни в Україні.

Останні спостереження аналітиків ISW

Нагадаємо, що у своєму минулому звіті про військову ситуацію в Україні аналітики ISW пояснили, навіщо лідер РФ Володимир Путін організував масований удар в ніч на 9 березня по українських територіях. Там заявили, що військової вигоди від атаки РФ не отримала, проте за рахунок таких дій Путін спробував посилити свій інформаційний вплив у суспільстві. Масований удар по Україні місцеві пропагандисти назвали помстою "за Брянськ" (тоді 2 березня ФСБ РФ заявила, що на територію області зайшла українська ДРГ).

Також аналітики повідомляли, що російські війська зосередилися на північному заході від Бахмута. Ймовірно, вони готуються до нового наступу на Вугледар.

Вас також можуть зацікавити новини: