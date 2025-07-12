Внаслідок удару російського БпЛА "Молнія" загинула однорічна дитина, а його бабуся отримала поранення.

Українські військові помстилися окупантам, які дроном "Молнія" вбили однорічну дитину у селі Правдине Херсонської області.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що 9 липня внаслідок удару російського БпЛА "Молнія" на подвір’ї житлового будинку загинув однорічний хлопчик, а його бабуся отримала поранення.

"Операторів ворожих ударних дронів, причетних до смерті дитини, знищено", - констатували в Генштабі.

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Там повідомили, що ударний дрон "Молнія", який атакував житловий будинок у Правдиному, запустили з району тимчасово окупованої Голої Пристані.

"Також встановлено локацію, де перебував екіпаж російських військових злочинців: п’ятиповерховий нежитловий будинок у Голій Пристані. У вікна відповідного поверху оператори ударних БпЛА Сил оборони України в чотири прийоми спрямували п’ять FPV-дронів. Надалі із вказаного будинку запусків ворожих безпілотників не спостерігалося", - підсумували у Генштабі.

Ситуація в Херсонщині

На початку 2022 року село Правдине Херсонської області опинилося під російською окупацією. 9 листопада 2022 року Збройні сили України визволили село в ході контрнаступу в Херсонській області.

30 листопада тодішній міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в селі було виявлено масове поховання – сім людей, біля будинку, що був підірваний російськими військами.

Видання The New York Times зазначило, що у Правдине виявили нове поховання людей, яких вбили російські окупанти. Серед загиблих була дівчинка-підліток, а також охоронці, які до вторгнення працювали на одному із сільськогосподарських підприємств.

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