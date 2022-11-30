Окупанти дозволили поховати загиблих лише за кілька тижнів.

У селищі Правдине на Херсонщині виявили нове поховання людей, яких вбили російські окупанти. Серед загиблих – дівчинка-підліток.

Як повідомляє The New York Times, загиблі були охоронцями, які до вторгнення працювали на одному із сільськогосподарських підприємств. Їхні прізвища не називаються.

Місцеві жителі розповіли журналістам, що всього було семеро охоронців, які проживали в окремому будинку. Один із них – чоловік на імʼя Влад – зав'язав стосунки з місцевою дівчинкою-підлітком, до якої жорстоко ставився вітчим. Під час окупації Правдиного вітчим дівчинки почав співпрацювати з росіянами. За словами жителів селища, він "вигадав історію про те, що Влад та інші охоронці шпигують за росіянами".

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У квітні Анатолій Сікоза, який живе поруч, почув вибух у тому будинку. Коли він прибіг, то побачив, що будівлю зруйновано, а під уламками були тіла шістьох охоронців і дівчинки-підлітка. За його словами, у деяких із них були зв'язані руки та зав'язані очі, а дівчинка виглядала так, ніби її задушили.

"Я міг сказати, що їх убив не вибух", – зазначив він.

Місцеві не одразу змогли поховати вбитих росіянами людей. За словами Сікози, окупанти дозволили йому поховати охоронців через пʼять тижнів після їхньої загибелі. Дівчинку поховали окремо.

При цьому тіло сьомого охоронця Сікоза не знайшов. З матеріалу видання незрозуміло, чи вижив чоловік.

Масові поховання на деокупованих територіях: що відомо

Наприкінці жовтня 2022 року у Харківській області правоохоронці знайшли ще одне масове поховання українських військових. У братській могилі могли перебувати 17 тіл захисників.

Крім того, поблизу тимчасово окупованого Маріуполя виявили понад 1,5 тисячі свіжих могил. Вони з'явилися на території трьох масових поховань, які збільшуються ще з весни.

В деокупованому Лимані на кладовищі "Нова масляківка" було виявлено близько 110 траншей, серед яких і могили дітей.

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