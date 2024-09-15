Український військовослужбовець згадав те, ким він був до початку повномасштабної війни, і як швидко все змінилося після 24 лютого 2022 року.

До 2022 року "Брутто" був пацифістом і працював на одній з атомних станцій у Білорусі, а потім вступив на службу водієм взводу ПТРК (протитанкових ракетних комплексів) у 118-й ОМБр (окремій механізованій бригаді), пише "Суспільне".

Як розповів військовослужбовець, до 24 лютого, він протягом 6 років працював монтажником технологічного атомного обладнання в Білорусі. Попри те, що на станції практично всі колеги були українцями, сама АЕС належала компанії, пов'язаній із Росією.

"Коли я працював на атомній станції, мене вмовляли взяти російське громадянство. Казали, що без цього не буде кар'єрного зростання", - заявив 35-річний українець.

Чоловік зізнався, що наприкінці 2021 року він повернувся додому, до Луцька, за кілька місяців збирався повертатися на роботу в Білорусь, але в Україні розпочалася повномасштабна війна і він особисто прокинувся 24 числа від вибухів ракет. "Брутто" пояснив, що одразу ж пішов до військкомату з друзями, але його відмовилися мобілізувати через відсутність військового досвіду. До лав ЗСУ він потрапив у червні того ж року, коли йому вручили повістку.

За словами військовослужбовця, після навчання під керівництвом інструкторів НАТО, їхній підрозділ відправили на Запорізький напрямок, де він перебуває й досі. Їхнім завданням є стримування ворожих танків.

"У нас протитанковий взвод. Це всі види протитанкової зброї. Ворожа техніка виходить, і нам по рації передають координати. Ми відпрацювали і відійшли. Іноді йдемо на штурми, іноді тримаємо позиції. Завдання змінюються", - розповів "Брутто".

Як згадує українець, 2 жовтня минулого року він дістав поранення - в окоп, за 50 метрів від позицій російських окупантів, влучив снаряд від протитанкового гранатомета.

"У перші хвилини я думав, що "двохсотий". Нічого не бачив, нічого не чув. Сидів і думав, що так приходить смерть. Потім думав, що мені вибило очі, поки земля з них не обсипалася, і я почав бачити", - зізнався воїн.

Він заявив, що внаслідок влучання снаряда в нього діагностували черепно-мозкову травму, тяжку контузію, опіки рук і обличчя та розрив барабанних перетинок.

Лікування та реабілітація, як стверджує ЗМІ, тривали протягом близько 6 місяців. Під час відновлення, за словами "Брутто", йому дуже допомогла мама і пес "Буля" породи джек-рассел-тер'єр. Уже за кілька днів він має повернутися на передову.

Історії українських військовослужбовців

Нагадаємо, український актор розповів про те, як участь у війні змінила його життя. Ще нещодавно Андрій Валенський викладав акторську майстерність, але довелося освоїти нову професію - він став оператором дронів.

"Ще не так давно я тільки очима моргав. Які дрони? Про що ви говорите? А тепер я вже нарівні з усіма", - зазначає він.

Крім того, УНІАН повідомляв про те, що військові НАТО хочуть воювати разом із ЗСУ. Артилеристка "Відьма" згадала про відрядження до Західної Європи, на одну з найбільших військових баз Північноатлантичного Альянсу.

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