Бійці ЗСУ намагаються зайвий раз не показуватись на вулицях, особливо вдень.

Російські окупанти щодня штурмують малими піхотними групами позиції ЗСУ за каналом у Часовому Яру. Про це розповів пресофіцер 24-ї ОМБр ім. Короля Данила Андрій Полухін у етері "Еспресо".

За його словами, іноді у бій йдуть загарбники, підсилені технікою. Однак попри всі старання противника, просування наразі не фіксуються - ЗСУ утримують позиції. Канал Сіверський Донець - це хороша оборонна споруда, котра надає таку можливість.

"В Часовому Ярі сама логістика через роботу дронів і розвідувальних, і ударних дуже ускладнена. Нашим хлопцям щодня скидають припаси, які їм потрібні: вода, їжа через дрони. Наші хлопці намагаються зайвий раз не показуватись на вулицях, особливо вдень. пересуваються з урахуванням маскувальних потреб, тобто щоб їх не було видно, вони стараються непомітно маскуватися і пересуватися", - розповів Полухін.

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Він додає, що росіянам важко штурмувати місто. Як пояснив військовий, Калинівка і Кліщіївка схожі тим, що в обох є переправи, якими можна переправляти техніку, якщо їх захопити. Окупанти давно намагаються там пробити собі дорогу, але їм не вдається. Штурмувати в лоб Часів Яр набагато складніше, ніж просто заходити з флангів.

"Ми знаходимося прямо в самому місті, у нас своя невелика або велика, відносно чого порівнювати, своя ділянка, котру ми утримуємо. Теж на цій ділянці є переправа, але набагато складніше її штурмувати ворогу, знову ж таки, через деякі інші умови, які він сам собі і створив. В тому числі через руйнацію мікрорайону Новий, який там знаходився. Там немає практично укриття, де б він міг ставити собі безпечно техніку, або безпечно проводити механізовану атаку. Тому певно, що він буде намагатися або на півдні, або на півночі Часового Яру пробиватися, звісно, це не відміняє і спроб штурму в цілому в Часовому Ярі", - підсумував Полухін.

Бої за Часів Яр - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, російські окупаційні війська не полишають намірів захопити Часів Яр Донецької області. Там ворог намагається тримати значну кількість щоденних атак – на рівні від 10 до 20, але час від часу інтенсивність штурмів знижується до 5 – 8 атак.

На сьогодні місто Часів Яр Донецької області перебуває вогневим ураженням російських окупантів, але противник не контролює населений пункт своїми обстрілами. Поки що вони окупували приблизно 10% території міста.

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